Würde man Karl Mays finsteren „Ölprinzen“ in die heutige Zeit verfrachten, wäre er wahrscheinlich so eine Art Oligarch. Und selbst wenn nicht: Auf reichen Rohstoff-Vorkommen zu sitzen, würde ihn vermutlich auch sonst zu einem begehrten Gesprächspartner für den einen oder anderen Regierungschef machen. Die Hemmschwellen sollen bei Menschenrechtsfragen ja gerade sinken.

Doch die beiden großen Bohrtürme, die inzwischen prominent im Freilichttheater am Kalkberg stehen, fördern nicht wirklich etwas zu Tage. Schon gar kein Öl. Die Konstruktionen gehören zur Kulisse der neuen Inszenierung, die Ende Juni dort ihre Premiere feiern soll – nachdem sie wegen Corona bereits zweimal verschoben worden war.

Die Kalkberg GmbH hatte extra einen 60-Meter-Kran bestellt, um sie vom Platz oben gleich hinter dem Eingang, wo sie bis zuletzt noch mit Farbe bearbeitet und auf rostig getrimmt worden sind, an ihre von Bühnenbildner Leif-Erik Heine bestimmten Standorte zu wuchten. Für Heine ist das Engagement auch eine Premiere. Die frühere Zusammenarbeit mit dem ebenfalls neuen Karl-May-Regisseur Ulrich Wiggers führte ihn nach Bad Segeberg. Wiggers tritt die Nachfolge des verstorbenen Norbert Schultze junior an, der den Spielen in den vergangenen Jahren etliche Besucherrekorde beschert hatte.

Modell im Maßstab 1:64 gebaut

Auf Grundlage eines Entwurfs seines Kollegen und Vorgängers Andreas Freichels hat Leif-Erik Heine das neue Bühnenbild für das Stück „Der Ölprinz“ konzipiert – und extra ein Modell des Freilichttheaters im Maßstab 1:64 gebaut. „Das gesamte Gelände wurde dafür mit einer Drohne vermessen, mittels 3-D-Drucker in ein Modell verwandelt und liebevoll von Hand bemalt“, schildert Medien-Sprecher Michael Stamp, der wieder das Stück geschrieben hat.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause läuft der Bau der Kulissen seit Kurzem auf Hochtouren. In den kommenden Wochen wird er allerdings noch einmal pausieren, da an drei Mai-Wochenenden insgesamt sechs Großkonzerte im Freilichttheater stattfinden. Nur die Bühnenteile, die den Aufbau der Konzertbühne für die Auftritte unter anderem von Sarah Connor und Santiano nicht stören, wurden bereits installiert.

Theater hat 18000 Quadratmeter Fläche

Die Karl-May-Spiele seien ihn eine neue Herausforderung, bekennt Bühnenbildner Heine. „Ich habe zwar schon auf einer Freilichtbühne gearbeitet, aber nicht auf einer von dieser Größe.“ Das Freilichttheater am Kalkberg hat eine Fläche von rund 18000 Quadratmetern. „Wenn man hier etwas aufstellt, muss man sich schon am Anfang genau überlegen, was man wann bemalt“, erklärt der Künstler. Warum? „Ganz einfach, weil man später unter Umständen nicht mehr rankommt.“

Bühnenbildner Leif-Erik Heine gestaltet erstmals den Wilden Westen in Bad Segeberg. Quelle: Karl-May-Spiele / Nordlicht-Fotografie

Einen der beiden Bohrtürme hat er komplett neu bauen lassen. Beim zweiten Exemplar konnten die Karl-May-Spiele auf ein Modell aus einer früheren Inszenierung zurückgreifen, das sie in ihrem Lager aufbewahrt hatten. Es wurde von Leif-Erik Heine allerdings so verändert, dass es komplett neu erscheint. „Ich habe bei beiden Türmen eine Plattform hinzugefügt, auf der Kämpfe stattfinden können; und von beiden Türmen stürzt ein Darsteller hinunter“, verrät Heine. Hinzu kommen laut Sprecher Stamp noch Spezialeffekte, weil auch eine außer Kontrolle geratene Lokomotive und explodierende Ölfässer eine wichtige Rolle im Showdown spielen.

Die Türme seien jeweils über zwölf Meter hoch und bis zu dreieinhalb Meter breit. Die neuen Plattformen befänden sich in 8,5 Metern Höhe. Der vierachsige Kran, mit dem sie bewegt wurden, könne an seinem Ausleger in 44 Metern Höhe eine Maximallast von 80 Tonnen transportieren, erläutert Michael Stamp. „Für ihn waren die etwa anderthalb Tonnen schweren Bohrtürme daher eher Leichtgewichte. Allerdings mussten sie zentimetergenau platziert werden, damit die geplanten Stunts planmäßig über die Bühne gehen können.“

Proben der Karl-May-Spiele beginnen am 23. Mai

Das Pueblo der kriegerischen Nijoras stehe ebenfalls bereits. Während der Proben, die am 23. Mai unter der Leitung von Regisseur Wiggers beginnen, werde weiter am Hintergrund gebaut. Geschäftsführerin Ute Thienel: „Die Zuschauer können sich auf ein stimmungsvolles Bühnenbild freuen, das einige Überraschungen bereithält. Allein schon das neue 3-D-Modell hat uns sehr begeistert.“

Die Hauptrollen im neuen Stück spielen Alexander Klaws („Winnetou“), Sascha Hehn („Ölprinz Grinley“) und Katy Karrenbauer („Rosalie Ebersbach“). Vom 25. Juni bis zum 4. September werden 72 Vorstellungen gezeigt – immer donnerstags bis sonnabend ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Karten gibt es auf www.karl-may-spiele.de.