Wo andere Impfstellen schlapp machen, da ist in Kisdorf noch lange nicht Schluss. Bei einer „Ü30-Party“ zum Boosterimpfen wurden am Sonnabend über 850 Menschen begrüßt, geimpft und in die sicheren Weihnachtstage geschickt. Kisdorf, das wurde klar, hält zusammen. Auch in der Pandemie.