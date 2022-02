Dass Bornhöved, am Nordrand des Kreises Segeberg gelegen, einmal Standort des Kreisfeuerwehrverbandes werden würde, hätte man sich dort sicher in kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Aber es wird so kommen, wegen der vom Unfallschutz angemahnten Enge in der Bad Segeberger Zentrale. Was Segebergs Blauröcke in Bornhöved planen, erfuhr KN-Online vor Ort.