Botschaft zu Ostern: Hoffnungsflieger am Himmel über Plön und Segeberg

In schwierigen Zeiten will der Kirchenkreis Plön-Segeberg den Menschen Hoffnung machen. Am Ostersonntag, 17. April, kreist ein Flugzeug mit Spruchbanner über dem Gebiet.

Zum dritten Mal lässt der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Plön-Segeberg seinen Hoffnungsflieger starten. Die kleine rote Propellermaschine überfliegt ab 13 Uhr die Kirchengemeinden von Laboe im Norden bis Bargfeld-Stegen im Süden und sendet von dort eine besondere Osterbotschaft auf einem 35 Meter langem Banner.

Himmelsflieger zu Ostern orientiert sich an Bibelspruch

Auch diesmal gibt es wie im Vorjahr eine leichte Abwandlung des bekannten Bibelspruches „Glaube, Liebe, Hoffnung“, berichtet Kirchenkreis-Sprecher Sebastian von Gehren. Wegen der aktuellen Situation habe sich der Kirchenkreis diesmal für „Ostern – Glaube, Hoffnung, Frieden“ entschieden.

Aus der im Jahr 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie geborenen Idee sei inzwischen eine liebgewonnene und viel erwartete Tradition geworden. „Wir sind gerade jetzt von zahlreichen Menschen nach dem Flieger gefragt worden“, sagen Erich Faehling und Dr. Daniel Havemann.

Plön-Segeberg: Hoffnung auf Frieden

Sie sind die beiden Pröpste im Kirchenkreis für Plön und Segeberg. „Dabei ist vielfach der Wunsch geäußert worden, dass der Flug mit einer hoffnungsvollen Botschaft für den Frieden verbunden werden soll.“

Innerhalb von vier Stunden wird der Hoffnungsflieger den Kirchenkreis von Laboe über Preetz, Plön, Bad Segeberg und Bad Oldesloe bis Bargfeld-Stegen überqueren. Er ist in etwa 300 Meter Flughöhe unterwegs. Der genaue Flugplan wird am Tag zuvor im Internet (www.kirche-ps.de) veröffentlicht. Wetterbedingt könne es allerdings zu spontanen Abweichungen kommen.

Flug beginnt im Süden des Kreises Segeberg

„Dieses Mal beginnt der Flug über Nahe und Sülfeld, also den Kirchengemeinden, die im vergangenen Jahr wegen zu starken Windes nicht mehr überflogen werden konnten“, sagt Pilot Jan-Philipp Sievers, Inhaber der Firma Aerial Sign Luftwerbung.

Aus gutem Grund, wie Öffentlichkeitsreferent Sebastian von Gehren verrät: „Wenn es in den vergangenen Jahren negative Stimmen gab, dann fast ausschließlich von Menschen, die enttäuscht darüber waren, den Flieger nicht gesehen zu haben.“

Sollte aus Wettergründen am Ostersonntag nicht geflogen werden können, wird, soweit möglich, der Flug am Ostermontag, 18. April, ab 13 Uhr nachgeholt.