Bad Segeberg

Wer in Bad Segeberg ein Baugebiet plant oder ein Bauprojekt verfolgt, die nicht irgendwo weitab auf der grünen Wiese realisiert werden sollen, findet sich oft unvermittelt in Feindesland wieder. Am Nelkenweg wehrten sich Anwohner einst per Bürgerentscheid erfolgreich gegen ein aus ihrer Sicht überdimensioniertes Vorhaben in der Nachbarschaft, im Ortsteil Klein Niendorf hat sich unlängst massiver Widerstand gegen Bebauungspläne formiert, denen unter anderem ein kleines Wäldchen zum Opfer fallen soll.

Einhellige Zustimmung im Ausschuss

Auf einhellige Zustimmung innerhalb der gerade beim Thema Klein Niendorf nach wie vor heftig zerstrittenen Kommunalpolitik sind nun allerdings Pläne für ein ebenfalls ein schon seit Jahrzehnten brach liegendes Gelände gestoßen. Auf einem knapp 12.000 Quadratmeter umfassenden Areal am Konrad-Adenauer-Ring, an der Ecke zur Straße An der Trave gegenüber dem Gemeindezentrum Glindenberg, sollen in absehbarer Zeit tatsächlich die Bagger anrollen.

Der städtische Bauausschuss habe während seiner Sitzung am Mittwochabend im Bürgersaal des Rathauses einstimmig grünes Licht für eine Änderung des Bebauungsplanes gegeben, wie dessen Vorsitzender Wolfgang Tödt (Freie Wählergemeinschaft BBS) auf Anfrage von KN-online berichtete – und damit den Weg für den Bau von Wohnungen frei gemacht. Die darin vor etlichen Jahren getroffenen Regelungen seien schlicht nicht mehr zeitgemäß gewesen. Unter anderem ging es dabei um die Form der Dächer.

Kosten tragen die Investoren

Die mittlerweile 19. Änderung soll laut Verwaltung in einem beschleunigten Verfahren erfolgen, dessen Kosten die Investoren übernehmen würden. Ausdrücklich formuliertes Ziel ist die „Schaffung von Wohnungen im Geschossbau“. Ursprünglich war auf dieser mittlerweile komplett zugewachsenen und von der Straße nicht mehr einsehbaren Fläche einmal die Errichtung von Reihenhäusern vorgesehen gewesen. „Die Eigentümer sehen nun einen Mix aus größeren und kleineren Wohnungen für unterschiedliche Nutzer vor“, heißt es aus dem städtischen Bauamt. Es geht unter dem Namen „Wohnanlage Glindenberg“ dem Vernehmen nach um vier Wohnhäuser mit jeweils drei Stockwerken, in denen bis zu 70 Einheiten untergebracht werden sollen – darunter auch barrierefreie.

Alten- und behindertengerechte Einheiten dürfe die Stadt zwar laut Baugesetzbuch nicht einfach vorschreiben. „Die Vorhabenträger möchten das Thema aber in ihre Projektplanung einbeziehen.“

Bauen ja, die Frage ist nur, wie

Bauausschuss-Vorsitzender Wolfgang Tödt stellte gerade vor dem Hintergrund kontroverser Diskussionen um größere Bauvorhaben in der Vergangenheit noch einmal ausdrücklich klar, dass es bei der Stadtentwicklung aus seiner Sicht nicht darum gehe, ob überhaupt gebaut werden soll, sondern ausschließlich darum, wie. „Wo beispielsweise können wir hoch verdichten, wo müssen wir kleinteiliger agieren.“ Für letztere Option hat sich der BBS auch in Klein Niendorf stark gemacht, wo zwischen Hamdorfer Weg, Habichtshorst und Kühneweg ursprünglich etwas über 180 Wohnungen für gut 400 Menschen geplant sind.

Nicht nur der BBS möchte den dörflichen Charakter dort erhalten wissen. Im laufenden Verfahren haben zig Anwohner ihre Widersprüche im Rathaus geltend gemacht. Umweltschutz-Verbände wie der BUND haben darüber hinaus bereits rechtliche Schritte angekündigt. Die Befürworter, neben der Stadtverwaltung vor allem die Bad Segeberger SPD, verweisen hingegen immer wieder auf den dringenden Bedarf vor allem an bezahlbarem Wohnungsraum in der Stadt. Viele junge Familien suchen zudem händeringend nach Bauplätzen für ihr angestrebtes Eigenheim. In der Stadtvertretung gibt es für die Ausgangsplanung inzwischen allerdings keine Mehrheit mehr.

Überblick verschaffen, wo es noch Bauland gibt

Wolfgang Tödt hält es für dringend geboten, dass die Stadt sich endlich einen vollständigen Überblick darüber verschafft, wo es innerhalb ihrer Grenzen noch Bauland gibt. „Auch in privater Hand“, stellte er klar. Vor allem Grundstücke, welche die Stadt irgendwann einmal mit einer Verpflichtung zum Bauen veräußert hat, auf denen sich aber bis heute nichts getan hat, rücken angesichts der Wohnungsknappheit immer mehr in den Fokus. In der Kommunalpolitik wird hier und da bereits der Wunsch nach Rückforderung laut.

Für den BSB-Politiker ist es ohnehin Zeit, Stadtentwicklung neu zu denken. „Warum legen wir Parkflächen nicht einfach einmal an den Eingang von Siedlungen und schaffen Fußgängeralleen?“ Dass er sich bei der Neuplanung von Bauprojekten immer noch Gedanken um ausreichend Stellplätze mache, werde gerade von Umweltbewegten immer wieder mal belächelt, erzählt Tödt. Doch die Frage, wohin mit dem Individualverkehr, stelle sich auch künftig. „Oder benötigen E-Autos etwa keinen Parkplatz?“