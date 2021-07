Fast ein Jahr lang stand die Brandruine in Bad Segeberg an der Hamburger Straße. Ein Großfeuer hatte das alte Gebäude zerstört. Viel war nicht passiert seitdem. Nun hat der Abrissbagger kurzen Prozess gemacht. Pläne für das nun freie Grundstück gibt es bereits.

Abriss fast ein Jahr nach Großbrand in Bad Segeberg

Von Nadine Materne