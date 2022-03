Kreis Segeberg

Eigentlich findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai statt. Doch schon sechs Wochen zuvor stellen die Gemeindebehörden die Wählerverzeichnisse auf – und geben damit automatisch den Weg für die Briefwahl frei. Somit können bereits seit Montag, 28. März, insgesamt 2,3 Millionen Menschen entscheiden, wer künftig im Norden regieren soll.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre geht Landeswahlleiter Tilo von Riegen davon aus, dass der Trend zu einem hohen Briefwahlanteil ungebrochen ist. Zur Bundeswahl im September vergangenen Jahres hatten 33 Prozent der Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein ihre Stimmzettel per Briefwahl abgegeben.

Was Sie bei der Briefwahl zur Landtagswahl 2022 beachten müssen? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was wird am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein gewählt?

Gewählt wird Schleswig-Holsteins Landtag, und zwar für die nächsten fünf Jahre. Das Parlament hat in der Regel 69 Abgeordnete, allerdings kann sich diese Zahl unter bestimmten Umständen erhöhen. Derzeit sind es 73.

Wie viele Wahlkreise gibt es bei der Landtagswahl in SH?

35. Alle Wahlkreise haben in etwa eine gleich große Einwohnerzahl. Kiel und Lübeck verfügen über jeweils drei Wahlkreise.

Wer ist wahlberechtigt?

Wählen darf im Wesentlichen jeder, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, am 8. Mai 2022 16 Jahre alt ist und seit mindestens sechs Wochen seinen Hauptwohnsitz in einer Gemeinde Schleswig-Holsteins hat. Um wählen zu können, muss man im Wählerverzeichnis des zuständigen Wahlbezirks eingetragen sein oder einen Wahlschein besitzen.

Insgesamt sind rund 2,3 Millionen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner zur Wahl aufgerufen.

Welche Parteien stehen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zur Wahl?

Zugelassen hat der Landeswahlausschuss diesmal 16 Parteien: CDU, SPD, Grüne, FDP, SSW, AfD, Die Linke, Piratenpartei, Freie Wähler, Die Partei, Zukunft (Z.), Die Basis, Die Humanisten, Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei, Volt. Es dürfen auch parteilose Einzelbewerber antreten.

Wie viele Stimmen habe ich?

Zwei: Mit der Erststimme (linke Seite auf dem Stimmzettel) wird ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin im jeweiligen Wahlkreis gewählt. Mit der Zweitstimme (rechte Seite auf dem Stimmzettel) wird eine Partei gewählt. Wer mehr als jeweils ein Kreuz auf der linken und rechten Seite macht, wählt ungültig.

Welche Direktkandidaten treten im Wahlkreis Segeberg-Ost (WK 26) an?

Sönke Siebke (CDU) aus Schmalensee, Tarek Saad (SPD) aus Kronshagen, Ulrike Täck (Grüne) aus Boostedt, Hans-Peter Guckel (FDP) aus Wahlstedt, Jörg Nobis (AfD) aus Kaltenkirchen, Finn Luca Frey (Linke) aus Norderstedt und Kathrin Arbeck (Freie Wähler) aus Norderstedt.

Welche Orte gehören zum Wahlkreis Segeberg-Ost (WK 26)?

Der Wahlkreis Segeberg-Ost umfasst folgendes Gebiet: Bad Segeberg, Wahlstedt, Amt Bornhöved, Amt Leezen, Amt Trave-Land, vom Amt Boostedt-Rickling die Gemeinden Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf und Rickling, vom Amt Itzstedt die Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth und Sülfeld, sowie vom Amt Bad Bramstedt-Land die Gemeinde Großenaspe.

Muss ich für die Briefwahl einen besonderen Grund angeben?

Nein, das war früher einmal so. Auszufüllen ist lediglich ein Antrag, der mit der Wahlbenachrichtigung ins Haus kommt und an die Gemeindewahlleitung zurückgeschickt werden muss.

Geht es auch einfacher?

Klar, und zwar formlos per E-Mail. Anzugeben sind Name, Vornamen, Geburtsdatum und die vollständige Anschrift. Wer Briefwahl beantragt, sollte möglichst auch die Nummer angeben, unter der er oder sie im Wählerverzeichnis geführt wird. Die Nummer steht auf der Wahlbenachrichtigung.

Wie erreichen mich die Wahlunterlagen, wenn ich gar nicht mehr zu Hause bin?

Sie sind bereits in der Toskana? Haben Sie es gut! Das Wahlamt verschickt die Briefwahlunterlagen an eine zustellfähige Adresse – das kann also auch Ihre Urlaubsadresse im Ausland sein.

Bis wann muss ich die Wahlunterlagen zurückschicken?

Rechtzeitig, also möglichst nicht erst am Freitag vor der Landtagswahl. Der Wahlbrief muss so zurückgeschickt werden, dass er am 8. Mai bis 18 Uhr im richtigen Wahlraum eingetroffen ist. Kalkulieren Sie also Irrwege der Post ein.

Kann ich meine Briefwahlunterlagen auch selbst abholen?

Ja, und nicht nur das: Wer die Papiere persönlich im Wahlamt seiner Gemeinde abholt, kann die Briefwahl gleich an Ort und Stelle ausüben und den Wahlbrief dort abgeben. Auf diese Weise geht man sicher, dass der Brief auch tatsächlich ankommt.

Bis wann werden Briefwahlunterlagen zur Landtagswahl 2022 ausgehändigt?

Grundsätzlich werden die Unterlagen bis zum Freitag vor der Wahl erteilt, also bis zum 6. Mai, 12 Uhr. Wer danach erkrankt und deshalb nicht in der Lage ist, in seinem Wahlraum zu wählen, kann auch noch am Wahltag bis 15 Uhr Briefwahlunterlagen beantragen. Man muss dann jemanden bevollmächtigen, die Unterlagen zu holen und abzugeben. Grundsätzlich reicht dafür eine schriftliche Vollmacht.

Wie kann ich per Brief wählen, wenn ich keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten habe?

Die Briefwahlunterlagen bekommen die Wahlberechtigten bei ihrer Gemeinde-, Stadt- oder Amtsverwaltung. Die Briefwahlunterlagen können auch beantragt werden, wenn die Wahlbenachrichtigungskarte (noch) nicht vorliegt. Die persönlichen Daten sind dann ausführlich darzustellen, damit die Gemeinde-, Stadt oder Amtsverwaltung die Zuordnung vornehmen kann.

Ab wann kann ich per Brief wählen?

Die Briefwahl ist (theoretisch) seit dem 28. März möglich. Es liegen jedoch noch nicht in allen Fällen die Stimmzettel vor, sodass sich eine tageweise Verzögerung ergeben kann.

Was muss ich bei der Briefwahl beachten?

Wahlschein, Stimmzettel, Stimmzettel-Umschlag in Blau, Wahlbrief-Umschlag in Rot plus Infoblatt – das alles kommt bei einem an. Das Infoblatt erklärt, wie das mit der Briefwahl funktioniert. Und zwar so: Erst- und Zweitstimme persönlich und unbeobachtet auf dem Stimmzettel ankreuzen. Falten. In den blauen Umschlag stecken und zukleben.

Die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein datieren und – ganz wichtig – unterschreiben. Blauen Umschlag plus Wahlschein in den roten Umschlag stecken, zukleben und unfrankiert in den Briefkasten werfen. Oder man bringt ihn zu der Stelle, die auf dem Umschlag angegeben ist. Der Rückversand ist portofrei.

Landtagswahl am 8. Mai 2022: Wann öffnen die Wahllokale?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag, 8. Mai, um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Dazwischen können Sie Ihre Stimme abgeben. Bitte bringen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit. Dies erleichtert die Arbeit der ehrenamtlichen Wahlhelfer.

Kann ich bei der Bundestagswahl meine Stimme abgeben, wenn ich die Wahlbenachrichtigung verloren habe?

Wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben, können Sie Ihr Ausweisdokument vorlegen und trotzdem wählen.

Wer hat den Wahlkreis 2017 gewonnen?

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 26, Segeberg-Ost, Axel Bernstein von der CDU mit einem Ergebnis von 43,1 Prozent durch. Cordula Schultz von der SPD landete mit 30,1 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz. Peter Stoltenberg von den Grünen bekam 8,9 Prozent, Dennys Bornhöft von der FDP 6,2 Prozent, Michael Rother von der AfD 5,9 Prozent, Danny Blechschmidt von der Linken 2,7 Prozent, Toni Köppen von den Piraten, heute hauptamtlicher Bürgermeister von Bad Segeberg, 1,4 Prozent, Cornelia Klix von den Freien Wählern 1,2 Prozent, Dietmar Kühl von LKR 0,4 Prozent.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Zweitstimmen lag die CDU vor der SPD. CDU: 35,5 Prozent, SPD: 26,3 Prozent, Grüne: 11,5 Prozent, FDP: 11,2 Prozent, AfD: 6,4 Prozent, Die Linke: 3,1 Prozent, SSW: 2,1 Prozent, Piraten: 1,2 Prozent, Sonstige: 2,7 Prozent.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung 2017?

Im Wahlkreis Segeberg-Ost gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 45.932 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 63,5 Prozent bei 72.373 Wahlberechtigten. Gültig waren 45.418 Zweitstimmen, ungültig 514.

Wie erfahre ich die Ergebnisse der Landtagswahl 2022 im Kreis Segeberg?

Auf KN-online berichten wir am Wahlabend live über die Ergebnisse aus den drei Wahlkreisen im Kreis Segeberg. Hier finden Sie die Ergebnis-Artikel:

Wahlkreis 25: Segeberg-West

Wahlkreis 26: Segeberg-Ost

Wahlkreis 27: Norderstedt

Hinweis: Die dargestellten Ergebnisse am Wahlabend sind vorläufig. Das endgültige Ergebnis der Landtagswahl für die Wahlkreise stellt der Kreiswahlausschuss in öffentlicher Sitzung fest. Er tagt am Donnerstag, 12. Mai, ab 10 Uhr im neuen Kreishaus in der Rosenstraße 28a in Bad Segeberg.