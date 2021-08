Pronstorf

Die Auseinandersetzung über den geplanten Bau einer 87,9 Hektar großen Photovoltaik-Anlage für 52 Millionen Euro in Pronstorf wird schärfer. Nachdem Gegner mit einem Bürgerentscheid das Projekt stoppen wollen, wehrt sich Landbesitzer Hans-Caspar Graf zu Rantzau.

Sie würden mit unwahren Behauptungen für ihr laufendes Bürgerbegehren Stimmen sammeln, sagt Graf zu Rantzau (Gut Pronstorf, CDU), der ebenso wie Kritiker Peter Krug (SPD) Gemeindevertreter ist.

Photovoltaik-Gegner befürchten Verschandelung der Natur

138 Unterschriften müssen Krug sowie Birgit und Michael Rocks (alle Strenglin) mindestens sammeln, also von zehn Prozent der Wahlberechtigten, damit es zum Bürgerentscheid, wohl im Herbst, käme. Bei ausreichender Mehrheit bei einem späteren Entscheid könnte der Bau der PV-Anlage erst einmal ausgebremst werden.

Peter Krug sowie Birgit und Michael Rocks halten den Flächenverbrauch für „enorm“ mit insgesamt rund 100 Hektar. „Auf die letzten ökologisch wertvollen Grünlandgebiete zu drängen, wäre ein herber Rückschlag für die Natur.“ Die Einzäunung belaste Natur und Landschaftsbild, die Module würden blenden, die Gemeinde profitiere nicht über Gewerbesteuereinnahmen.

52 Millionen Euro in Photovoltaik-Anlage investieren

Hans-Caspar Graf zu Rantzau: „Der Acker für die geplante PV-Anlage ist keine ökologisch wertvolle Fläche.“ Quelle: Gerrit Sponholz

Der Kritik widerspricht Graf zu Rantzau. Die Hamburger Firma Enerparc AG wolle auf seinem Gelände zwischen den Ortsteilen Pronstorf und Eilsdorf bauen, fern ab von fast allen Siedlungen. Der erzeugte Strom soll rund 20.000 Haushalte versorgen können. „52 Millionen Euro will Enerparc investieren.“

Zwar sollen die Kosten über 20 Jahre abgeschrieben werden. Doch wolle Enerparc 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Gemeinde zahlen. Diese Absicht sei allen Gemeindevertretern gegenüber schriftlich bekundet worden. „Das wird auch Bestandteil des abzuschließenden städtebaulichen Vertrages.“ Je nach Sonnenscheindauer erhielte Pronstorf auf diese Weise 150.000 bis 180.000 Euro pro Jahr.

Vielleicht 30 Jahre lang. Denn die Anlage soll auch nach der Abschreibungsdauer noch weitere zehn Jahre laufen. Außerdem sollen sich Bürger als Investoren beteiligen können, sagt Graf zu Rantzau.

Es handele sich nicht um „ökologisch wertvolle Grünlandgebiete“, wie von den Gegnern behauptet, sondern um eine „weitestgehend ausgeräumte, ökologisch nicht wertvolle Fläche.“ Dort sei bislang Raps, Weizen oder Gerste angebaut worden.

PV-Anlage biete Platz für bodenbrütende Vögel

Das Gelände werde nicht versiegelt, sondern lediglich Pfähle für die PV-Module in den Boden gerammt. Das sei „optisch nicht schön“, aber geeignet für Weidehaltung und bodenbrütende Tiere wie Feldlerche, Rebhuhn, Goldammer, Wachtel und Schafstelze.

Außerdem sei das Projekt ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. „Nur mit PV-Anlagen auf Hausdächern ist sie nicht zu schaffen.“ Nicht zuletzt sei die Verpachtung des Geländes „für die Landwirtschaft, die gewaltig unter Druck steht, ein neues Standbein“, also für seine Familie als Verpächter. Als Gegenargument gelten lasse er einzig die Tatsache, dass mit dem Bau der PV-Anlage Ackerland verloren ginge.

„Auch in zwei Jahren noch sinnvoll“

Graf zu Rantzau hofft, das PV-Projekt umsetzen zu können. Die Gemeindevertretung hatte es bislang mit großer Mehrheit unterstützt. Ein erfolgreicher Bürgerentscheid würde das Projekt allerdings für zwei Jahre stoppen. Ob er in diesem Fall später einen erneuten Anlauf nehmen würde? Das Projekt, so Graf zu Rantzau, wäre „auch in zwei Jahren noch vernünftig“.