Die geplante Photovoltaikanlage in Pronstorf zählt zu den größten in Schleswig-Holstein: Über 50 Millionen Euro teuer, 87 Hektar groß, Strom für 20.000 Haushalte. Am Sonntag entscheiden die Bürger darüber. Die Investoren schalten vorab zwei Videokonferenzen. Denn im Vorfeld gab es Kritik.