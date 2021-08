Kopfschütteln, ungläubige Blicke, verblüffte Ausrufe – die Abstimmung der Bürger über den Standort der Kita in Seth endete in einem Patt. Zwar hatten sich Mehrheiten für Neubau als auch für den Ausbau am alten Standort ausgesprochen, aber in der entscheidenden Stichfrage gab es einen Gleichstand.