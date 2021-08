Als Dennis Oldenburg vom Wahlvorstand das Ergebnis des Bürgerentscheides um den Kita-Standort in Seth am Sonntag gegen 20 Uhr verkündete, hatte er sich auf einen Mitarbeiter des Amtes Itzstedt verlassen. Der hatte beide Bürgerentscheide als gescheitert erklärt. Das war falsch, wie sich am Montag herausstellte.