Henstedt-Ulzburg

Mit der Sanierung der Wilstedter Straße im Henstedt-Ulzburger Ortsteil Rhen sind die Anwohner mehr als einverstanden, allerdings können sie nicht gut damit leben, dass Fahrzeuge dann künftig mit 50 km/h über die Straße düsen dürfen. Seit Jahren herrscht aufgrund der miserablen Straßenverhältnisse mit Schlagloch an Schlagloch Tempo 30 auf der Wilstedter Straße. Von der Politik fühlen sich die Anwohner, die sich vor etlichen Jahren zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen hatten, hingehalten. Das wurde auf einer Nachbarschaftsversammlung am Dienstagabend im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg deutlich.

Bürger enttäuscht von CDU-Fraktion Henstedt-Ulzburg

Von den Fraktionen waren Jens Iversen (BFB), Karin Honerlah (WHU), Horst Ostwald (SPD) und Ute Kubath (Bündnis 90/Die Grünen) der Einladung gefolgt. Die FDP fehlte, die CDU hatte durch Gemeindevertreter Michael Meschede mitteilen lassen, dass die Teilnahme keinen Sinn mache, da der Vertreter des Wege-Zweckverbandes (WZV), der für die Wilstedter Straße zuständig sei, abgesagt hatte.

Die Bürgerinitiative war verstimmt über Meschede. Auf dem Rhen habe doch die CDU-Direktkandidatin Jasmin Krause bei der letzten Kommunalwahl gewonnen, „die CDU hat hier viele Stimmen geholt“, sagte BI-Sprecher Ingo Rieger. Aber nun höre man den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu. So blieb es an den anwesenden Fraktionsvertretern, Stellung zu nehmen.

Wer ist für die Wilstedter Straße zuständig?

Wobei die Politik von Anfang an klarmachte, dass die Henstedt-Ulzburger beim Ausbau der Wilstedter Straße kein Wort mitzureden hätten. Die Straße sei als Gemeindeverbindungsweg deklariert und sei aus diesem Grund vom WZV instandzuhalten. Die Gemeinde sei da raus. „Das ist glasklar: der WZV ist zuständig“, betonte Iversen.

Ob das wirklich so ist, wird sich wohl erst noch rausstellen, denn der Anwalt der BI, Michael Günther aus Hamburg, gab bekannt, dass der Nachweis über die Widmung der Wilstedter Straße zum Gemeindeverbindungsweg nicht aufzutreiben sei. Er habe vom Wege-Zweckverband die Information erhalten, dass die Widmung nicht in den Akten verzeichnet sei. Politik und BI wollen diese Situation nun klären. „Da ist Redebedarf“, erklärte Ostwald (SPD).

Förderung der Ausbaukosten an Bedingungen geknüpft

Die Anwohner der Wilstedter Straße wittern dank der Information Morgenluft, denn – so die Sprecher der BI – dann könnte die Gemeinde Henstedt-Ulzburg als Straßenlastträger einspringen, den Straßenausbau übernehmen und mehr als derzeit auf die Wünsche der Anwohner eingehen, so die Hoffnung der Anwohner. Allerdings werde es schwierig, an dem nach einer Sanierung anzuordnenden Tempo 50 zu rütteln.

Um bei den Kosten für den Ausbau der Wilstedter Straße in Höhe von derzeit 3,8 Millionen Euro in den Genuss einer 70-prozentigen Förderung durch das Land zu kommen, gibt es Bedingungen. Und eine davon sei, dass der Verkehrsfluss nicht unnötig aufgehalten werde. Das hatte Bürgermeisterin Ulrike Schmidt der BI schriftlich mitgeteilt. Persönlich war die Rathauschefin nicht zum Treff gekommen.

WZV will bald erste Bäume am Naturschutzgebiet fällen

Zurzeit gibt es im Bereich der Wilstedter Straße/Naturschutzgebiet Poller und Fahrbahnverschwenkungen. Die würden wegfallen, sodass die Straße schnurgerade verlaufen wird. Lediglich vor der Paracelsus-Klinik sei Tempo 30 vorgesehen. Entlang des NSG müssen, so ist der Plan, 17 Bäume gefällt werden, in Höhe der Tennisanlage soll der Knick versetzt werden. Der WZV hat angekündigt, jetzt im Herbst die Bäume runter zu sägen. Bereits im Frühjahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die Bürgerinitiative will, solange es noch offene Fragen gebe, nicht zulassen, dass der WZV loslegt und kündigte an, im Fall der Fälle beim Verwaltungsgericht Schleswig eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Sobald die erste Motorsäge angeschmissen werde, folge der Gang zum Gericht, macht die BI klar.

Kind wurde 1987 auf der Wilstedter Straße totgefahren

Die Anwohner sorgen sich vor allem um die Radfahrer, die auf der dann ausgebauten Wilstedter Straße zum Teil auf der Straße fahren müssen. Ein Unfall wie 1987, bei dem ein Kind totgefahren worden war und daraufhin Tempo 30 samt Poller eingerichtet worden war, dürfe sich nicht wiederholen. Sie befürchten, dass Autofahrer die stets volle Schleswig-Holstein-Straße, die parallel zur Wilstedter Straße verläuft, umgehen und quer durch den Rhen fahren. Stand heute, so die BI, nutzen bis zu 4000 Fahrzeuge täglich „ihre“ Straße.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine weitere Frage sei, ob der geplante Radschnellweg, der von Bad Bramstedt bis Hamburg verlaufen soll, über die Wilstedter Straße geführt werde. Die Fraktionen, so Jens Iversen (BFB) wollen das vermeiden. Aber eine Entscheidung sei in der Sache noch nicht getroffen. Iversen machte klar, dass es der Politik darum gehe, generell den Fahrzeugverkehr aus dem Rhen herauszubekommen, nicht nur auf der Wilstedter Straße. Dennoch meinte er in Richtung Anwohner: „Die geplante Straße wird ein Gewinn für Sie!“

Die BI hat 100 Mitglieder, von denen gut die Hälfte bei der Veranstaltung im Bürgerhaus erschienen war. Sollte es keine Einigung geben, werde man den Klageweg beschreiten.