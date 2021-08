Henstedt-Ulzburg

Sie hätten gerne einen Blick in die Hallen geworfen, aber Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und ihr Wirtschaftsförderer Sebastian Döll mussten draußen bleiben. Sie erhielten keine Erlaubnis der Konzernführung für einen Besuch des Lagers. So konnten sie lediglich vor dem Tor des Caterpillar-Standortes Henstedt-Ulzburg mit den Betriebsräten Roland Baukat, Matthias Erfurth und Sascha René Schlüter sowie IG Metall-Vertreter Steffen Kreisl sprechen und sich über die Diskussion um das Aus des Lagers im Kreis Segeberg informieren.

Das Wetter passte zur Stimmung, trüb und schlecht zeigte sich der Himmel am Montag über Henstedt-Ulzburg, und ebenso sei die Stimmung seit der Ankündigung am 7. Juli in einem kurzen Statement des US-Konzerns Caterpillar, dass die Standorte Henstedt-Ulzburg, Kiel und Rostock geschlossen werden sollen. Im Kreis Segeberg sind über 60 Mitarbeitende betroffen. Das Entsetzen ist groß. Erst vor elf Jahren war das Lager von Kiel nach Henstedt-Ulzburg verlegt worden.

Keine neuen Informationen für die Mitarbeitenden

Kommt nun das Aus? „Wir wissen gar nichts“, sagt Betriebsrat Matthias Erfurth. Es gebe keine neuen Infos des Konzerns. In Aussicht sei gestellt worden, dass Ende September Näheres verkündet werde. Die Unsicherheit sei groß, „es ist gespenstisch“, erzählen die Betriebsräte.

Während Wirtschaftsförderer Döll bereits bei einer Ideenwerkstatt von IG Metall und Caterpillar-Mitarbeiter im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg den Betroffenen zugehört hatte, war Bürgermeisterin Schmidt das erste Mal im Gespräch mit den Menschen. Es habe, so berichtet Schmidt, inzwischen einen gemeinsamen Brief der drei Bürgermeister der betroffenen Kommunen an die Konzernführung gegeben. Schmidt verurteilt genau wie die IG Metall und andere den Umgang der Unternehmensleitung mit den Angestellten. Das deutsche Recht, so Steffen Kreisl, werde ignoriert, „aber das lassen wir nicht mit uns machen“.

Bürgermeisterin Schmidt kritisiert Konzernführung

Bürgermeisterin Schmidt befürchtet durch den Verlust nicht nur den Wegfall von Arbeitsplätzen in ihrer Gemeinde, sondern auch größere Auswirkungen. Die Mitarbeitenden würden zum Teil in Henstedt-Ulzburg leben, dort einkaufen, essen gehen, Mitglieder in Vereinen sein, eben ein Teil von Henstedt-Ulzburg. „Diese Situation betrifft nicht nur Einzelpersonen“, betont sie. Die Caterpillar-Mitarbeitenden hätten jahrelang Loyalität ihrem Arbeitgeber gegenüber gezeigt, der „Umgang mit Ihnen ist nicht in Ordnung“, sagt Schmidt zu den Betriebsräten. Die Kommunen seien selbst überrascht worden von dem angekündigten Aus, sie hätten es erst aus der Presse erfahren. Auch sie als Bürgermeisterin erhalte von Caterpillar nur wenige Informationen.

Betriebsrat, IG Metall und Gemeindeverwaltung wollen weiter im Austausch bleiben. Eine Idee sei, so Steffen Kreisl, ein Treffen mit allen drei Bürgermeistern der betroffenen Kommunen hinzubekommen. Und das vielleicht in Henstedt-Ulzburg.

Ersatzteile gehen von Henstedt-Ulzburg in die Welt

Aus dem Lager in Henstedt-Ulzburg werden Ersatzteile für Motoren in der ganze Welt verschickt. „Es gibt einen Notdienst. Von hier gehen die Teile direkt zum Flieger und in die Welt“, erklärt Roland Baukat. 25.000 Palettenstellplätze gibt es am Standort Henstedt-Ulzburg. Sogar große Kreuzfahrtschiffe werden von dort mit Ersatzteilen beliefert.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Caterpillar-Mitarbeitende könnten nicht einfach in anderen Lagern beispielsweise von Netto oder künftig Rewe in der direkten Nachbarschaft des Standortes an der Rudolf-Diesel-Straße untergebracht werden. So einfach sei das nicht. Es gehe dabei um viel Geld. Bei Caterpillar in Henstedt-Ulzburg hatten die Mitarbeitenden dafür gekämpft, dass der IG Metall-Tarifvertrag dort gelte. In anderen Logistik-Unternehmen gebe es Drei-Schicht-Systeme, ein Grundgehalt und Zulagen. „Das soll ich mit 62 noch machen?“, fragt Roland Baukat. So wie ihm geht es vielen, die Angst um ihren Job haben.