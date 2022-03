Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt hat 107 Anwärter in den Polizeidienst übernommen. In Bad Bramstedt übergab Präsident Horst Kriesamer die Urkunden persönlich an 30 junge Leute. Sie werden nun in verschiedenen Dienstellen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt.