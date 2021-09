Segeberg/Bad Oldesloe

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021, elf der 299 Wahlkreise liegen in Schleswig-Holstein: Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Segeberg - Stormarn Mitte (08) ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie am Wahlabend in diesem Artikel.

Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr aktualisieren sich die Grafiken mit den Ergebnissen fortlaufend bis zum amtlichen Endergebnis. Zudem erfahren Sie, welcher Direktkandidat den Wahlkreis Segeberg - Stormarn Mitte bei der Bundestagswahl 2017 gewonnen hat.

Ebenso finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Ämter, Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis 8, Segeberg - Stormarn Mitte, gehören.

Bundestagswahl 2021: Aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis Segeberg - Stormarn Mitte

Die Wahllokale in den Kreisen Segeberg und Stormarn haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse präsentiert.

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Segeberg - Stormarn Mitte – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Rückblick: Bundestagswahl-Ergebnis 2017 für den Wahlkreis Segeberg - Stormarn Mitte

Bei der Bundestagswahl 2017 haben im Wahlkreis Segeberg – Stormarn Mitte 193.280 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben, das macht eine Wahlbeteiligung von 78,2 Prozent.

Direktkandidat Gero Storjohann (CDU) hat sich bei der Bundestagswahl 2017 durchgesetzt. Er erhielt 41,1 Prozent der Erststimmen. Auf Platz 2 landete Alexander Wagner (SPD) mit 27,3 Prozent der Erststimmen.

Die Zweitstimmen im Wahlkreis 8 Segeberg – Stormarn-Mitte wurden bei der Bundestagswahl 2017 wie folgt vergeben:

CDU: 34,6 Prozent

SPD: 22,4 Prozent

Grüne: 8,3 Prozent

FDP: 13,6 Prozent

Die Linke: 6,9 Prozent

AfD: 8,9 Prozent

Sonstige: 2,7 Prozent

Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 8 mit dem Kreis Segeberg und Teilen des Kreis Stormarn

Im Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte setzt sich aus Gemeinden des Kreis Segeberg und des Kreis Stormarn zusammen.

Welche Städte, Gemeinden und Ämter zum Wahlkreis 8 zählen, erfahren Sie hier:

Kreis Segeberg

Amtsfreie Gemeinden

Bad Segeberg

Ellerau

Henstedt-Ulzburg

Kaltenkirchen

Norderstedt

Wahlstedt

Amt Bornhöved

Bornhöved

Damsdorf

Gönnebek

Schmalensee

Stocksee

Tarbek

Tensfeld

Trappenkamp

Amt Itzstedt

Itzstedt

Kayhude

Nahe

Oering

Seth

Sülfeld

Tangstedt

Amt Kaltenkirchen-Land

Alveslohe

Hartenholm

Hasenmoor

Lentföhrden

Nützen

Schmalfeld

Amt Kisdorf

Hüttblek

Kattendorf

Kisdorf

Oersdorf

Sievershütten

Struvenhütten

Stuvenborn

Wakendorf II

Winsen

Amt Leezen

Bark

Bebensee

Fredesdorf

Groß Niendorf

Högersdorf

Kükels

Leezen

Mözen

Neversdorf

Schwissel

Todesfelde

Wittenborn

Amt Trave-Land

Bahrenhof

Blunk

Bühnsdorf

Dreggers

Fahrenkrug

Geschendorf

Glasau

Groß Rönnau

Klein Gladebrügge

Klein Rönnau

Krems II

Negernbötel

Nehms

Neuengörs

Pronstorf

Rohlstorf

Schackendorf

Schieren

Seedorf

Stipsdorf

Strukdorf

Travenhorst

Traventhal

Wakendorf I

Weede

Wensin

Westerrade

Kreis Stormarn

Amtsfreie Gemeinden

Ammersbek

Bad Oldesloe

Bargteheide

Amt Bad Oldesloe-Land

Grabau

Lasbek

Meddewade

Neritz

Pölitz

Rethwisch

Rümpel

Steinburg

Travenbrück

Amt Bargteheide-Land

Bargfeld-Stegen

Delingsdorf

Elmenhorst

Hammoor

Jersbek

Nienwohld

Todendorf

Tremsbüttel

Weitere Gemeinden aus den Kreisen Stormarn und Segeberg liegen im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd, im Wahlkreis Plön – Neumünster, im Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord und im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd.