Drei Wochen ist die Bundestagswahl her, doch die mit nur 52 Stimmen unterlegene SPD-Direktkandidatin im Wahlkreis 3 Steinburg/Dithmarsche-Süd, Karin Thissen, gibt nicht auf. In mühseliger Kleinarbeit versucht sie herauszufinden, ob es bei der Auszählung weitere Fehler gegeben hat. Dann will sie das Ergebnis anfechten.

Zwei Monate ab dem Wahltag, dem 26. September, hat die Kandidatin aus Itzehoe Zeit, Beschwerde gegen das Wahlergebnis einzulegen. Nach der Auszählung war sie am Wahlabend ihrem Kontrahenten von der CDU, Mark Helfrich, zunächst um 70 Stimmen unterlegen. Als dann der Wahlprüfungsausschuss tagte und die Ergebnisse stichprobenweise untersuchte, schrumpfte Helfrichs Vorsprung auf 52 Erst-Stimmen zusammen – bei 135.000 abgegebenen gültigen Erst-Stimmen.

Telefonate mit Wahlausschuss-Mitgliedern

Die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr Fehler bei Stimmenauszählung passierten, sei durchaus gegeben, meint Karin Thissen. Den Nachweis zu erbringen, sei aber schwierig. Auf Anfrage von KN-online erklärte sie, dass sie auch „vagen Vermutungen“ nachgehe. Sie telefoniere mit Mitgliedern der Wahlausschüsse und erstelle Zahlenkolonnen. Wegen ihrer Berufstätigkeit als Tierärztin bleibe ihr dafür nur das Wochenende. „Noch habe ich ’Bingo’ nicht gefunden, aber ich mache weiter und gehe jeder möglichen Spur nach.“

Sollte es ihr gelingen, doch noch die Mehrheit im Wahlkreis zu bekommen, zu dem auch Bad Bramstedt und das Amt Bad Bramstedt-Land gehören, wäre das vorerst das politische Ende von Mark Helfrich. Er hätte dann kein Bundestagsmandat mehr, da er nicht über die Landesliste seiner Partei abgesichert ist.

Helfrich steht auf Platz 7, noch hinter Melanie Bernstein aus Wahlstedt, die bei der Direktkandidatur im Wahlkreis 6 Plön/Neumünster gescheitert war und nicht mehr dem Deutschen Bundestag angehört. Sollte es zum Nachrücken kommen, wäre sie vor Helfrich an der Reihe.