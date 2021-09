Bad Bramstedt

Knapper hätte die Bundestagswahl im Wahlkreis 3 Steinburg/Dithmarschen-Süd kaum ausgehen können. Mit nur 70 Stimmen Vorsprung konnte Mark Helfrich (CDU) sein Direktmandat verteidigen. Aber seine SPD-Konkurrentin Karin Thissen erwägt, eine Neuauszählung zu beantragen.

Das Ergebnis stand erst nach 1 Uhr nachts fest, offenbar hatte es in mehreren Wahllokalen Probleme bei der Auszählung gegeben. Aus dem Wahlkreis, zu dem auch Bad Bramstedt und das Amt Bad Bramstedt-Land gehören, wird auch Ingrid Nestle über die Liste der Grünen in den Bundestag einziehen.

Zunächst falsches Ergebnis gemeldet

„Wir haben zweimal gejubelt“, erinnert sich Sieger Helfrich an die Nacht zum Montag. Gegen Mitternacht hatte der Kreis Steinburg bereits die Ergebnisse von allen 279 Wahlbezirken vermeldet. Helfrich führte vor Karin Thissen mit 0,2 Prozent der Stimmen. Doch das stimmte nicht, es lag ein technisches Versehen vor, wie die Kreisverwaltung bestätigte.

Erst um 1.03 Uhr kam das letzte Ergebnis aus einem Itzehoer Wahlbezirk – und das bedeutete prozentual Gleichstand zwischen Helfrich und Thissen, nämlich 29,2 Prozent für beide. Doch der CDU-Mann hat 70 Stimmen mehr, bei rund 135.000 gültigen Erst-Stimmen. „Da haben wir dann noch einmal gejubelt“, so Helfrich, „es wurde eine lange Nacht.“ Die Parteifreunde hatten sich zur Wahlparty im Hotel Adler in Itzehoe getroffen.

Ergebnisse aus dem Wahlkreis Steinburg/Dithmarschen-Süd

Karin Thissen erwägt Neuauszählung zu beantragen

SPD-Bewerberin Karin Thissen scheiterte somit denkbar knapp. „Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, auch wenn die SPD sehr gut abgeschnitten hat.“ Sie hatte bis 2017 als Nachrückerin zwei Jahre dem Bundestag angehört, war dann aber bei der Bundestagswahl 2017 Mark Helfrich klar unterlegen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun erwägt die SPD-Politikerin eine Neuauszählung zu beantragen. „Ich habe verschiedentlich gehört, dass es Probleme beim Stimmenauszählen gab. Sonst wäre ja das letzte Ergebnis nicht kurz nach 1 Uhr vermeldet worden“, erklärt die Tierärztin.

Bevor sie jedoch eine Neuauszählung beantragt, will sie sich in der Partei beraten. Über die SPD-Landesliste kann Karin Thissen nicht in den Bundestag kommen, weil die Partei zu viele Direktmandate gewonnen hat.