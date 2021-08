Bad Segeberg

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Wir haben an dieser Stelle alle für Sie relevanten Informationen für den Kreis Segeberg zusammengetragen, der sich über verschiedene Wahlkreise erstreckt.

Zu welchen Wahlkreisen gehört der Kreis Segeberg?

Wahlberechtigte aus dem Kreis Segeberg sind bei der Bundestagswahl 2021 drei verschiedenen Wahlkreisen zugeordnet: den Wahlkreis 3 (Steinburg – Dithmarschen Süd), Wahlkreis 6 (Plön – Neumünster) und Wahlkreis 8 (Segeberg – Stormarn Mitte).

Welche Stadt, Gemeinde und Ämter welchem Wahlkreis zugeordnet sind, erfahren Sie in unserer Übersicht:

Wahlkreis 3: Steinburg - Dithmarschen Süd

Aus dem Kreis Segeberg fällt die amtsfreie Gemeinde Bad Bramstedt unter den Wahlkreis 3. Zudem das Amt Bad Bramstedt-Land mit den Gemeinden Armstedt, Bimöhlen, Borstel, Föhrden-Barl, Fuhlendorf, Großenaspe, Hagen, Hardebek, Hasenkrug, Heidmoor, Hitzhusen, Mönkloh, Weddelbrook und Wiemersdorf gehört.

Wahlkreis 6: Plön – Neumünster

Zum Wahlkreis 6 gehört aus dem Kreis Segeberg das Amt Boostedt-Rickling mit den Gemeinden Boostedt, Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf und Rickling.

Wahlkreis 8: Segeberg – Stormarn Mitte

Der größte Teil des Kreis Segeberg ist dem Wahlkreis 8 (Segeberg – Stormarn Mitte) zugeordnet. Neben den amtsfreien Gemeinden Bad Segeberg, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt und Wahlstedt fallen noch folgende Ämter darunter:

Bornhöved (samt den Gemeinden Bornhöved, Damsdorf, Gönnebek, Schmalensee, Stocksee, Tarbek, Tensfeld, Trappenkamp)

(samt den Gemeinden Bornhöved, Damsdorf, Gönnebek, Schmalensee, Stocksee, Tarbek, Tensfeld, Trappenkamp) Itzstedt (mit den Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth, Sülfeld, (ohne Tangstedt, s. Kreis Stormarn)

(mit den Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth, Sülfeld, (ohne Tangstedt, s. Kreis Stormarn) Kaltenkirchen-Land (inkl. der Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld)

(inkl. der Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld) Kisdorf (samt den Gemeinden Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Oersdorf, Sievershütten, Struvenhütten, Stuvenborn, Wakendorf II, Winsen)

(samt den Gemeinden Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Oersdorf, Sievershütten, Struvenhütten, Stuvenborn, Wakendorf II, Winsen) Leezen (inkl. der Gemeinden Bark, Bebensee, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Todesfelde, Wittenborn) und das

(inkl. der Gemeinden Bark, Bebensee, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Todesfelde, Wittenborn) und das Amt Trave-Land (mit den Gemeinden Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, Glasau, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Krems II, Negernbötel, Nehms, Neuengörs, Pronstorf, Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Seedorf, Stipsdorf, Strukdorf, Travenhorst, Traventhal, Wakendorf I, Weede, Wensin, Westerrade).

Muss ich am Wahltag ins Wahlbüro oder kann ich auch Briefwahl machen?

Grundsätzlich sind alle Wahlberechtigte im Wahlkreis „ohne Vorliegen eines besonderen Grundes“, zur Briefwahl zugelassen. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 2013 diese allgemeine Freigabe der Briefwahl als verfassungsgemäß: Die Zulassung der Briefwahl diene dem Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen und damit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl Rechnung zu tragen.

Wer nicht per Briefwahl abstimmen will, muss am 26. September 2021 ins Wahllokal. Welches das richtige ist, ist den per Post versandten Wahlbenachrichtigung zu entnehmen.

Wie komme ich im Wahlkreis Segeberg an Briefwahlunterlagen – und ab wann?

Auf keinen Fall, indem man die Briefwahlunterlagen beim Bundeswahlleiter beantragt - so steht es extra farblich hervorgehoben auf dessen Website.

Die Wahlberechtigten erhalten die Unterlagen bei der Gemeindebehörde des Hauptwohnsitzes. Ein Vordruck fürs Beantragen des Wahlscheins, den man benötigt, liegt der Wahlbenachrichtigung bei.

Die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl 2021 können Sie auch im Bürgerbüro Ihres jeweiligen Wahlbezirks beantragen. Welches Büro für Sie zuständig ist, können Sie Ihrer Wahlbenachrichtigung entnehmen.

Gibt es auch Briefwahlbüros im Kreis Segeberg?

Ja. Seit dem 16. August können alle Wahlberechtigten in ihrer Kommune die Briefwahl anfordern und größtenteils auch vor Ort ihre Stimme im Briefwahlbüro abgeben. Welches das ist, können Sie ihren Wahlunterlagen entnehmen. Die Briefwahlbüros sind bis zum 24. September, geöffnet.

Für die Wahl in einem Briefwahlbüro brauchen Sie ihren Personalausweis oder Reisepass.

Was muss ich bei einer Briefwahl beachten?

Wahlschein, Stimmzettel, Stimmzettel-Umschlag in Blau, Wahlbrief-Umschlag in Rot plus Infoblatt - das alles kommt bei einem an.

Das Infoblatt erklärt, wie das mit der Briefwahl funktioniert. Und zwar so: Erst- und Zweitstimme persönlich und unbeobachtet auf dem Stimmzettel ankreuzen. Falten. In den blauen Umschlag stecken und zukleben.

Die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein datieren und - ganz wichtig - unterschreiben.

Blauen Umschlag plus Wahlschein in den roten Umschlag stecken, zukleben und unfrankiert in den Briefkasten werfen. Oder man bringt ihn zu der Stelle, die auf dem Umschlag angegeben ist.

Der Rückversand ist portofrei.

Bundestagswahl 2021: Wann öffnen die Wahllokale im Kreis Segeberg?

Die Wahllokale im Kreis Segeberg öffnen am Sonntag, 26. September 2021 um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Dazwischen können Sie Ihre Stimme abgeben.

Bitte bringen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit. Dies erleichtert die Arbeit der ehrenamtlichen Wahlhelfer.

Halten Sie im Wahllokal die vorgeschriebenen Abstände ein. In allen Wahlgebäuden herrscht Maskenpflicht. Bitte bringen Sie aus Hygienegründen einen eigenen Kugelschreiber mit.

Kann ich an der Bundestagswahl 2021 teilnehmen, wenn ich meine Wahlbenachrichtigung verloren habe?

Wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben, können Sie Ihr Ausweisdokument vorlegen und trotzdem wählen.

Was ist, wenn ich am Wahltag krank werde?

Wer kurzfristig erkrankt, kann jemanden bevollmächtigen, die Briefwahlunterlagen bis spätestens am Wahltag, 15 Uhr abzuholen.

Die bevollmächtigte Person bekommt die Unterlagen im jeweiligen Rathaus.

Wie finde ich das richtige Wahllokal?

Auf der Wahlbenachrichtigung steht, wo Sie Ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben können.

Sind die Stimmzettel in allen 299 Wahlkreisen zur Bundestagswahl in Deutschland identisch?

Nein. In jedem der 299 Wahlkreise treten unterschiedliche Direktkandidatinnen und -kandidaten an. Für jeden Wahlkreis werden daher eigene Stimmzettel gedruckt.

Auf dem Stimmzettel werden in der linken Spalte - für die Wahl mit der Erststimme - die Direktkandidatinnen und -kandidaten, in der rechten Spalte - für die Wahl mit der Zweitstimme - die Landeslisten der Parteien aufgeführt.

Die Reihenfolge ist zunächst nach den Parteien bestimmt, die mit Landeslisten antreten. Ihre Reihenfolge in der rechten Spalte des Stimmzettels richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die die einzelnen Parteien bei der letzten Bundestagswahl 2017 in dem jeweiligen Land erzielt haben.

Die übrigen Parteien sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Somit ist die Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln innerhalb jedes Landes einheitlich.

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis Segeberg bei der Bundestagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wahlkreis 3: Steinburg - Dithmarschen Süd

Mark Helfrich (CDU)

Karin Thissen (SPD)

Ingrid Nestle (Grüne)

Wolfgang Kubicki (FDP)

Jan Voigt (AfD)

Michael Schilke (Linke)

Stefan Habermann (Die Basis)

Jens Köster (Freie Wähler)

Mark Riemann (Liberal-Konservative Reformer)

Wahlkreis 6: Plön – Neumünster

Melanie Bernstein (CDU)

Kristian Klinck (SPD)

Martin Drees (Grüne)

Gunnar Schultz (FDP)

Alexis Leonard Giersch (AfD)

Gabriele Gschwind-Wiese (Linke)

Karina Reiß (Die Basis)

Jana Käding (Die Partei)

Manfred Koch (Freie Wähler)

Jürgen Joost (Liberal-Konservative Reformer)

Wahlkreis 8: Segeberg – Stormarn Mitte

Gero Storjohann (CDU)

Bengt Bergt (SPD)

Nils Bollenbach (Grüne)

Jan Schupp (FDP)

Sven Wendorf (AfD)

Malin Schultz (Linke)

Claudia Westphal (Die Basis)

Julia Glagau (Freie Wähler)

Welche Parteien kann ich über die Zweitstimme bei der Bundestagswahl wählen?

Zur Bundestagswahl in Schleswig-Holstein sind 21 Parteien zugelassen. Im Kreis Segeberg können die Wähler aus allen Wahlkreisen Ihre Zweitstimme abgeben für:

CDU

Bündnis 90/Die Grünen

SPD

FDP

AfD

Die Linke

Die PARTEI

SSW (Südschleswigscher Wählerverband)

Tierschutzpartei

Freie Wähler

NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands)

ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei)

MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands)

dieBasis (Basisdemokratische Partei Deutschland)

BGE

DKP (Deutsche Kommunistische Partei)

du. (Die Urbane. Eine HipHop Partei)

LKR (Liberal-Konservative Reformer)

Partei der Humanisten

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei

Volt Deutschland

V- Partei³ (Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer)

Wie erfahre ich die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für die Wahlkreise 3, 6 und 8 im Kreis Segeberg?

Auf KN-online berichten wir am Wahlabend live über die Ergebnisse aus den Wahlkreisen 3, 6 und 8.

Die dargestellten Ergebnisse sind vorläufig.

Wer hat die Bundestagswahl 2017 im Kreis Segeberg gewonnen?

Da der Kreis Segeberg auf drei Wahlkreise aufgeteilt ist, vertreten mehrere Direktkandidaten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger.

Wahlkreis 3: Steinburg - Dithmarschen Süd

Bei der Bundestagswahl 2017 hat Direktkandidat Mark Helfrich (CDU) den Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd mit 40 Prozent gewonnen. Auf 26,1 Prozent der Stimmen kam Dr. Karin Thissen von der SPD.

Die CDU wurde damals bei der Bundestagswahl die stärkste Kraft. Mit etwas mehr als zehn Prozent Abstand folgten SPD und die FDP. Und so wurden die Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd verteilt:

CDU: 36,2 Prozent

SPD: 22,7 Prozent

Grüne: 9,9 Prozent

FDP: 13,2 Prozent

Die Linke: 6,7 Prozent

AfD: 8,5 Prozent

Sonstige: 2,7 Prozent

Wahlkreis 6: Plön – Neumünster

Den Wahlkreis Plön – Neumünster gewann bei der Bundestagswahl 2017 Melanie Bernstein von der CDU mit einem Ergebnis von 40,7 Prozent. Dr. Birgit Malecha-Nissen von der SPD landete mit 28,9 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Plön – Neumünster lag bei der Bundestagswahl 2017 die CDU vor der SPD und den Grünen. Ein Überblick:

CDU: 33,5 Prozent

SPD: 23,8 Prozent

Grüne: 12,5 Prozent

FDP: 12,6 Prozent

Die Linke: 6,5 Prozent

AfD: 8,6 Prozent

Sonstige: 2,5 Prozent

Wahlkreis 8: Segeberg – Stormarn Mitte

Direktkandidat Gero Storjohann (CDU) hat sich bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Segeberg – Stormarn Mitte durchgesetzt. Er erhielt 41,1 Prozent der Erststimmen. Auf Platz 2 landete Alexander Wagner (SPD) mit 27,3 Prozent der Erststimmen.

Die Zweitstimmen im Wahlkreis 8 Segeberg – Stormarn-Mitte wurden bei der Bundestagswahl 2017 wie folgt vergeben:

CDU: 34,6 Prozent

SPD: 22,4 Prozent

Grüne: 8,3 Prozent

FDP: 13,6 Prozent

Die Linke: 6,9 Prozent

AfD: 8,9 Prozent

Sonstige: 2,7 Prozent

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl im Kreis Segeberg?

Wahlkreis 3: Wahlbeteiligung 2017 in Steinburg - Dithmarschen Süd

Von den 176.636 Wahlberechtigten im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd haben bei der Bundestagswahl 2017 insgesamt 132.017 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 74,7 Prozent.

Wahlkreis 6: Wahlbeteiligung 2017 in Plön – Neumünster

Im Wahlkreis Plön – Neumünster gingen bei der Bundestagswahl 2017 insgesamt 131.713 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das ist eine Wahlbeteiligung von 75,3 Prozent.

Wahlkreis 8: Wahlbeteiligung 2017 in Segeberg – Stormarn Mitte

Bei der Bundestagswahl 2017 haben im Wahlkreis Segeberg – Stormarn Mitte 193.280 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben, das macht eine Wahlbeteiligung von 78,2 Prozent.