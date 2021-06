Seit Jahren endet die A20 vor Bad Segeberg. Täglich nehme die Dringlichkeit zu, sagte Bundestagsabgeordneter Johann Wadephul (CDU) beim Landesgruppentreffen "Süd" in Bad Segeberg am Montag. Die Botschaft an mögliche Regierungspartner nach der Bundestagswahl: Ohne A20 gibt es keine Koalition.