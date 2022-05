CDU will ersten Spatenstich für Jugendcafé in letzter Minute verhindern

Bad Bramstedt

Die CDU-Fraktion will verhindern, dass am Donnerstag, 5. Mai, der erste Spatenstich für den Bau des Jugendcafés am Bad Bramstedter Jugendzentrum gesetzt wird. Begründung: Die Arbeiten seien nicht vollständig ausgeschrieben worden, die Kosten des Baus stünden nicht fest, so Fraktionsvorsitzender Volker Wrage. Die Stadtverordnetenversammlung soll am Dienstagabend den Baubeginn per Beschluss verhindern. Das könnte peinlich für die Stadt werden, denn es hat sich bereits Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack für ein Grußwort auf der Baustelle angekündigt.

In der letzten Sitzung Anfang April hatten sich die Stadtverordneten mit großer Mehrheit darauf verständigt, einen Finanzrahmen von 1,14 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Darin enthalten ist auch noch ein Puffer für Kostensteigerungen. Die Zahl basiert auf einer Schätzung der Architektin Angela Schnack. Mit dem Beschluss hatte sie grünes Licht, die Bauarbeiten auszuschreiben.

Tiefbauunternehmen ist bereit, zu starten

Architektin Angela Schnack sagt, sie habe die Politik auf das Ausschreibungsverfahren hingewiesen. Quelle: Sönke Dreyer

Doch bisher hat sie nur die Erdarbeiten ausgeschrieben, fand auch prompt ein Unternehmen, das in dieser Woche starten kann. „Das ist heute alles andere als selbstverständlich“, sagte sie der Segeberger Zeitung/KN-online. Das sei auch nur möglich, weil das Unternehmen auf einer anderen Baustelle wegen Materialmangels nicht weiterkomme.

CDU-Fraktionschef Wrage bemängelte am Montagabend im Bauausschuss, dass nicht für alle Gewerke des Café-Baus und der Teilsanierung des Jugendzentrums Angebote eingeholt wurden. „Ich kann doch nicht irgendein Gewerk herausnehmen und weiß nicht, wo ich am Ende mit den Gesamtkosten lande.“

SPD-Stadtverordneter Klaus-Dieter Hinck widersprach. Dieses abschnittsweise Vorgehen habe die Architektin in der Stadtverordnetenversammlung Anfang April doch angekündigt und genau erläutert. Dem habe niemand widersprochen. „Das habe ich so nicht verstanden“, antwortete Wrage.

Baufirmen geben keine längerfristigen Angebote ab

Aus dem Protokoll der Stadtverordnetenversammlung ist nicht ersichtlich, was Architektin Schnack gesagt hatte. Es gibt im Wesentlichen nur den Beschluss wider. Doch auf Nachfrage der SZ/KN-online bestätigte Schnack, dass sie in der Stadtverordnetenversammlung die abschnittsweise Ausschreibung erklärt habe. Zurzeit sei es nicht möglich, Angebote von Baufirmen zu bekommen, die erst in einigen Monaten tätig werden können. „Die sagen mir dann, ich kann wegen der Kostensteigerung für das Angebot nicht mehr arbeiten und wir fangen von vorne an“, so die Architektin. Sie verwies darauf, dass zwischen Januar 2021 und Januar 2022 die Baukosten um 15 Prozent gestiegen seien. Wie sich die Preise weiter entwickeln, könne zurzeit nicht vorhergesagt werden.

Schnack betonte: „Wir müssen endlich anfangen. Wir haben Mai, Ende des Jahres soll das Jugendcafé fertig sein. Sonst verfallen die Zuschüsse. Die Baugenehmigung liegt bereits seit einem Jahr vor.“ Erich Dorow vom städtischen Bauamt erklärte im Bauausschuss: „Bei dem ersten Spatenstich geht es auch darum, für die Fördergeldgeber ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass es nun losgeht.“ Die Stadt laufe Gefahr, dass die Zusagen sonst zurückgezogen werden. Bürgermeisterin Verena Jeske hatte immerhin 680.000 Euro an Fördergeldern bei verschiedenen Stellen eingeworben.

Einen großen Teil davon trägt das Land, weshalb auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack zum ersten Spatenstich kommen und ein Grußwort sprechen will. Pikant: Sie ist CDU-Mitglied.