Bad Bramstedt

Einfach nur Crosslauf ist Luki (10) und Hannes (12) Junge aus Bad Bramstedt dann doch zu langweilig. Stattdessen verbinden die beiden aktiven Jungs sich per flexibler Leine mit ihren Hunden Bjarki und Racer und wetzen los. Canicross nennt sich dieser Zughundesport. Luki ist vor kurzem in seiner Altersklasse Weltmeister geworden. Die einen Kilometer lange Rennstrecke in der französischen Bretagne schaffte er mit seinem Vierbeiner Bjarki in 2:37 Minuten. Sein Bruder Hannes brauchte mit Racer für die Strecke 2:38 Minuten – obwohl er zwischendurch stürzte. In seiner Altersklasse wurde Hannes damit Vierter.

Seit etwa drei Jahren sind die Brüder, die die Waldorfschule besuchen, im Canicross aktiv. „Das kam über unsere Mama“, berichten die beiden jungen Bad Bramstedter. Susanna Simon arbeitet schon lange als Mantrailerin und unterstützt mit ihren Suchhunden auch die Polizei bei der Verbrecherjagd. Mit Archie war die Zusammenarbeit mit den Ermittlern so eng, dass nach dessen Tod sogar die Polizei öffentlich trauerte.

Aus Spaßläufen wurden bei Familie Junge/Simon Wettbewerbe

Eine Bekannte von Susanna Simon hatte dann einen Hindernislauf Mensch-Hund organisiert. Weil der Zughundesport sie schon lange begeisterte, nahm sie teil – und blieb dabei. Aus Spaßläufen wurden irgendwann ernsthafte Wettbewerbe. Dieses „Virus“ griff auf ihre Söhne über.

Luki (rechts) ist bei er Canicross-Weltmeisterschaft in Frankreich mit Bjarki erster in seiner Altersklasse geworden. Sein Bruder Hannes mit Racer war auch am Start. Quelle: Nicole Scholmann

Die Reiserei begann, denn zu Canicross-Wettkämpfen muss man in ganz Deutschland und in das benachbarte Ausland fahren. In Norddeutschland gebe es zwar eine kleine Canicross-Szene, allerdings sei die erst im Aufbau, berichten die Hundesportler. Die Weltmeisterschaft fand in Frankreich statt, mehrere Rennen sind auch in Holland gewesen. Die Saison geht über Herbst, Winter und Frühjahr. Im Sommer sei es viel zu warm für die Wettläufe.

Während Racer, der Hund von Hannes, bereits vorher als Zughund ausgebildet war, musste Bjarki zunächst angelernt werden. Es komme auf das gute Zusammenspiel zwischen Zwei- und Vierbeiner an, berichten die Jungs. Der Hund muss zwar ziehen, aber darf den Menschen am anderen Ende der Leine auch nicht umreißen. Der Hundeführer trägt nicht nur normale Laufkleidung, sondern auch einen Gurt um den Leib, an dem der Hund per 1,8 Meter langer Leine befestigt ist.

Hannes Junge mit Racer ist auch bei der WM in Frankreich gestartet und belegte Platz 4 in seiner Altersklasse. Quelle: privat

Wichtig ist der gute Start. Da darf nicht getrödelt werden, Vollgas ab der ersten Sekunde ist angesagt. Auf der Strecke, die keine Hindernisse hat, erhält der vorwegrennende Hund spezielle Kommandos, damit er sich zurechtfindet. Denn es geht mal nach links, mal rechts und ein anderes Mal muss ein anderes Läufer-Hund-Team überholt werden. „Bjarki hat das von Anfang an ganz gut gemacht“, erinnert Luki sich. Schwieriger sei es, wenn man als erstes Duo auf die Strecke geht. Laufe jemand vorweg, habe der Hund eher das Gefühl, etwas hinterherzujagen. Es gibt Einzel- und Massenstarts.

Luki und Bjarki haben noch einen erwachsenen Mitläufer

Während Luki noch zur Sicherung mit einem erwachsenen Läufer zusammen startet, geht Hannes schon alleine ins Rennen. Der Erwachsene hat nur die Aufgabe, dabei zu sein und im Notfall einzugreifen. Das Tempo bestimmen Bjarki und Luki.

Bjarki und Racer sind Hounds, eine europäische Schlittenhunderasse, die fürs Laufen und Ziehen gezüchtet wurde. Familie Junge/Simon hat sechs Hunde; vier für den Hundesport und zwei zur Personensuche. Für diese Sportart sind viele Rassen geeignet, allerdings nicht die mit den kurzen Schnauzen. Denn aufs richtige Luftholen kommt es beim Rennen gegen die Konkurrenz und die Zeit an. Und das bei Mensch und Tier. „Das ist eine ziemlich große körperliche Belastung“, weiß Susanna Simon. Ihre Söhne halten sich mit viel Sport fit. Die Vierbeiner werden am Rad oder Scooter trainiert.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hannes hat eine einfache Begründung, weshalb er und sein Bruder Luki dem Canicross verfallen sind: „Man ist ein Team mit dem Hund. Wir laufen eben gerne durch den Wald – und unsere Hunde sind einfach glücklich.“ Wenn dann noch wie bei der Weltmeisterschaft in Frankreich eine große goldene Medaille rausspringt, ist das Erlebnis perfekt.