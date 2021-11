Zwei Männer aus Bad Segeberg müssen sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die beiden bereits vorigen Donnerstag im Rahmen einer Hausdurchsuchung aufgeflogen. Einer von beiden eher zufällig.

Kripo entdeckt Cannabis-Plantage in Wohnung in Bad Segeberg

Von Thorsten Beck