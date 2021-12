Bad Segeberg

An einigen Orten ist es nur ein lästiges Ärgernis, an anderen eine echte Gefahr: Am Straßenrand parkende oder haltende Autos werden in vielen Straßen Bad Segebergs zunehmend zum Problem. Nicht immer sind die Ursachen – oder die Folgen – die gleichen. Doch Stadtverwaltung und Kommunalpolitik wollen sich das Ganze jedenfalls nicht länger tatenlos anschauen. „Wir werden die kritischen Punkte nach und nach identifizieren und angehen“, erklärte Bürgermeister Toni Köppen während der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung.

Schnelle Lösungen, mit denen sämtliche Beteiligten sofort widerspruchsfrei leben können, dürfte es allerdings kaum geben. Am einfachsten können sich alle Beteiligten vermutlich im Fall der Falkenburger Straße einigen, wo es durch eine höchst unglückliche Kombination aus Fahrbahnführung und Parkmöglichkeiten seit Langem immer wieder zu heiklen Momenten kommt. Wenn sich in einer der kaum oder gar nicht einsehbaren Kurven zwei Fahrzeuge begegnen, muss eines ausweichen – irgendwie.

Zonenhalteverbot in der Falkenburger Straße

Die Stadtvertretung hat die Verwaltung inzwischen einstimmig beauftragt, die Einrichtung eines Zonenhalteverbotes zu prüfen. Das ließe zumindest die Möglichkeit zum raschen Be- und Entladen. Dazu sollen jetzt zunächst einmal die damit verbundenen Kosten ermittelt werden.

In der Falkenburger Straße wird die Möglichkeit eines Zonenhalteverbots geprüft. Das Problem sind unübersichtliche Kurven mit Begegnungsverkehr. Quelle: Thorsten Beck

Der Druck kommt dort inzwischen auch aus der Bevölkerung: So haben sich Bewohnerinnen und Bewohner der Südstadt im Stadtteilbeirat unlängst für einen Radweg in der Falkenburger Straße ausgesprochen, da die Situation insbesondere für diese Verkehrsteilnehmer allein schon aufgrund der Verkehrsmenge als gefährlich empfunden wird. Außerdem werde die Verbindung wegen der umliegenden Schulen von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt.

Vor die Frage gestellt, ob eine Tempo-30-Zone oder das Zonenhalteverbot bevorzugt würde, gab es während eines Ortstermins mit 17 Teilnehmenden eine klare Präferenz. Der Beirat schloss sich dem an, die Kommunalpolitik ebenso. Der Vorteil: Ein solches Verbot kann durch die Stadt direkt erfolgen; der Kreis Segeberg hat aber das Recht, es durch Anordnung zu widerrufen.

Bürgermeister will Konzept für Schillerstraße

Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen hat seine besondere Aufmerksamkeit aktuell einem anderen Problemfall zugewandt: der Schillerstraße. Er selbst habe sein Ordnungsamt dorthin geschickt, um die Sache noch einmal in Augenschein zu nehmen und ein Konzept zu arbeiten. „Infrage kommt dort beispielsweise ein einseitiges Halteverbot“, meint der Verwaltungschef.

Eines des zentralen Ärgernisse neben der generellen Verkehrssicherheit: Die Schulbusse kommen oft nicht mehr durch. Nicht selten seien es tagsüber Beschäftigte oder Besucher der Segeberger-Kliniken-Gruppe, die ihre Autos dort während der Arbeitszeit parkten. Die großen Komplexe liegen direkt auf der anderen Seite der Kurhausstraße. Überlegungen, am Kurpark eine Tiefgarage zu bauen, waren vor Jahren bereits an Unstimmigkeiten zwischen der Stadt und der Kliniken-Geschäftsführung gescheitert. Letztlich ging es damals darum, wer das Projekt am Ende bezahlen soll.

Zwei Stadtbuslinien sowie Abhol- und Bringverkehr der beiden Schulen machen die Situation im Seminarweg zu manchen Tageszeiten höchst problematisch. Quelle: Thorsten Beck

Weniger eine Frage der Kosten als der Vernunft sind Probleme, die ein Anwohner der Gorch-Fock-Straße während der Einwohnerfragestunde der letzten Stadtvertretersitzung ansprach. An etlichen Stelle sei die Fahrbahn vor allem ab dem frühen Abend derart zugestellt, dass die Freiwillige Feuerwehr im Notfall kaum noch durchkäme. Die Dramatik habe ihm Bad Segebergs Wehrführer Mark Zielinski vor einiger Zeit mit recht drastischen Worten bestätigt, so der Mann. „Das Ordnungsamt habe ich hier noch nie gesehen.“ Das müsse sich schleunigst ändern.

Elterntaxis sorgen für Staus im Seminarweg

Noch einmal anders gelagert ist die Situation im Seminarweg mit seinen beiden weiterführenden Schulen, der Dahlmannschule und der Gemeinschaftsschule am Seminarweg, wo es vor allem vor Beginn des Unterricht sowie nach Schulschluss immer wieder zu brenzligen Situationen komme. Nicht nur, dass dort beide Stadtbus-Linien verkehren: Die Grünen haben als Ursache vor allem die so genannten „Elterntaxis“ ausgemacht – Mütter und Väter, die ihren Nachwuchs direkt bis vor die Tür bringen und dort auch wieder abholen. Vor allem gegen Mittag staut sich der Verkehr.

In der Gorch-Fock-Straße hat vor allem die Feuerwehr Probleme, im Notfall überall durchzukommen. Quelle: Thorsten Beck

Die Grünen haben sich deshalb eine Art Belohnungssystem überlegt, um die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, öfter einmal das Fahrrad zu nehmen oder zu Fuß zu gehen. Eine weniger aufwendige Variante wäre die Ausgabe von Sammelkarten, in die ältere Schüler frühmorgens jeweils Stempel setzen. Alternativ, aber deutlich schwieriger zu realisieren, wäre das Scannen eines QR-Codes über eine eigens zu diesem Zweck zu kreierende App. An die eifrigsten Kinder und Jugendlichen könnten Gutscheine verteilt werden, für Klassen mit den meisten Punkten beispielsweise Freikarten für die Karl-May-Spiele.

Erst einmal soll sich nun aber der Kommunale Präventionsrat (KPR) mit der Idee beschäftigen. Die dringende Bitte der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Annelie Eick, das Projekt bereits zum Beginn des kommenden Schuljahres im Sommer in die Tat umzusetzen, verhallte in der Stadtvertretung einstweilen jedoch ungehört. Man werde das Ganze in den Ausschüssen sorgfältig prüfen, beschied CDU-Stadtvertreter Norbert Reher. „Also, gemach, gemach.“

So eilig haben es die Bad Segeberger mit der ganzen Angelegenheit nun auch wieder nicht.