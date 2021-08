Hasenmoor

Mit einer kurzen Nachricht verkünden die Veranstalter des Strandkorb Open Airs auf dem Flugplatz Hartenholm in Hasenmoor eine Absage. „Der Künstler Chris de Burgh hat sich bei einem privaten Kontakt mit Covid angesteckt und befindet sich derzeit in Quarantäne“, heißt es auf der Internetseite der Veranstaltungsreihe.

Chris de Burgh-Konzert kann nicht nachgeholt werden

Daher könnten alle Konzerte bis zum 31. August nicht wie geplant stattfinden. Das Konzert am 31. August in Hartenholm müsse aus diesem Grund abgesagt werden. Und kann laut des Veranstalters Hockey Park Betriebs GmbH auch nicht nachgeholt werden. Die Eintrittskarten können zurückgegeben werden, heißt es in einer Mitteilung.

Viele Künstler beim Strandkorb Open Air in Hartenholm

Noch bis Ende September geben sich zahlreiche Künstler beim Strandkorb Open Air auf dem Gelände des Flugplatzes Hartenholm die Klinke in die Hand. Auftakt war mit den gefeierten Auftritten von Max Giesinger und Rea Garvey. Es spielen noch Philipp Poisel (24. August), Element of Crime (25. August), Joy Denalane (26. August), VNV Nation (27. August), Culcha Candela (28. August), Jan Delay (29. August), Max Mutzke (2. September), Joris (3. September), Deine Freunde (4. September, nachmittags), Doro Pesch (4. September, abends); Gregor Meyle (5. September), Sasha (7. September), Bülent Ceylan (9. September), Hartenholm Olé (10. und 11. September), Die Pochers (13. September), Die Söhne Hamburgs (15. September), Milow (16. September), Johannes Oerding (17. und 18. September), Daniel Wirtz (19. September), Pietro Lombardi (24. September), Saltatio Mortis (25. September) und Fritz Kalkbrenner (26. September). Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, eventim.de oder strandkorb-openair.de.