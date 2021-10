Einer Studie zufolge nutzen 80 Prozent der Bankkunden bereits das Online-Banking oder andere digitale Angebote. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb die Commerzbank ihre Filiale in Bad Bramstedt schließen wird. Am 24. November gehen dort für immer die Lichter aus.

Filialnetz lichtet sich - Bei der Commerzbank in Bad Bramstedt gehen bald die Lichter aus

Von Einar Behn