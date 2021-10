Kreis Segeberg

In der Senioren- und Pflegeeinrichtung Haus Hog’n Dor am Alten Kirchenweg in Norderstedt gibt es einen Corona-Ausbruch. 75 Senioren und Beschäftigte sind infiziert. Drei Infizierte werden in Krankenhäusern behandelt.

Von den 76 Bewohnern sind 60 angesteckt, teilte Sabrina Müller, Pressesprecherin des Kreises Segeberg, am Montag mit. Drei dieser Senioren sind nicht geimpft, der Rest hat eine zweite und teilweise bereits die dritte Impfung erhalten.

Corona: Zwei Senioren aus Norderstedt müssen in Kliniken behandelt werden

„Zwei geimpfte und infizierte Bewohner sind im Krankenhaus“, aber nicht auf der Intensivstation, sagt Müller. „Die übrigen der infizierten Bewohner haben keine oder nur leichte Symptome.“

Von den rund 70 Mitarbeitenden sind derzeit 15 nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. „Mehr als die Hälfte dieser Infizierten ist nicht geimpft“, sagt Müller. Manche zeigen keine Symptome, andere haben Erkältungssymptome oder Geruchs- und Geschmacksverlust. Eine Kraft des infizierten Personals muss im Krankenhaus versorgt werden.

Kreis Segeberg sucht nach Ursache für Corona-Ausbruch in Norderstedter Altenheim

Zu Beginn des Monats waren in der Einrichtung Einzelfälle bekannt geworden. Nachdem die Anzahl der Infizierten im Verlauf der vergangenen Woche zugenommen hatte, veranlasste der Infektionsschutz des Kreises Segeberg, dass alle Bewohner und Mitarbeiter getestet werden. „Die Ermittlungen, auch zur Ursache, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte, dauern an“, sagt Sabrina Müller.

Die Infizierten sind in Quarantäne. Stand Montag laufen die letzten Quarantäneanordnungen Ende Oktober aus. „Vor einer Entlassung aus Absonderung oder Isolation werden alle Mitarbeiter nochmals PCR-getestet werden“, kündigt Müller an.

Kreis Segeberg zu Corona-Ausbruch in Norderstedt: Ohne Corona-Impfung hätte es Tote gegeben

Neue Bewohner können derzeit nicht aufgenommen werden. Auch Besuche sind in der Einrichtung aktuell nicht möglich. Das Heim gehört nach Firmenangaben zu einer kleinen Kette von drei Häusern, auch mit Standorten in Neumünster und Westerrönfeld. Von der Geschäftsführung war am Montag keine Stellungnahme zu erhalten.

„Dass es glücklicherweise bisher fast ausnahmslos milde Verläufe bei den Senioren gibt, zeigt, wie effektiv die Impfung ist“, sagt Dr. Christian Herzmann vom Gesundheitsamt des Kreises. „Sie verhindert zwar nicht in jedem Fall eine Infektion, schützt aber dennoch sehr gut vor schweren Verläufen. Heute vor einem Jahr, als es die Impfung noch nicht gab, hätten wir eine ganz andere Situation mit vielleicht auch mehreren Todesfällen gehabt.“

Über das Wochenende 87 neue Corona-Fälle im Kreis Segeberg

Der Ausbruch im Heim erklärt die große Zahl der Neuinfektionen seit Freitag: 87. Aktuell sind 201 Menschen (+66 zu Freitag) mit dem Coronavirus infiziert. Von diesen müssen zwölf (+2) in Kliniken behandelt werden, allerdings weiterhin keiner auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 25,2 (28,1). 8274 Segeberger haben sich bislang angesteckt, 167 Menschen sind seit Beginn der Epidemie an oder mit Covid-19-Erkrankung gestorben. 191 Segeberger müssen sich derzeit in Quarantäne aufhalten (+14).