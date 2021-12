Kreis Segeberg

Das Coronavirus ist in der Seniorenresidenz Bad Bramstedt am Köhlerhof ausgebrochen. Eine Bewohnerin starb, 30 weitere Bewohner und Mitarbeitende sind infiziert. Es ist nicht der erste Ausbruch dort. Insgesamt haben sich im Kreis Segeberg sich über das Wochenende 161 Menschen neu angesteckt.

Damit sind im Kreis Segeberg bislang 188 Menschen an oder mit der Erkrankung Covid-19 gestorben. Die Heimbewohnerin in Bad Bramstedt war 93 Jahre alt.

Corona-Ausbruch in Demenz-Abteilung des Heims

In der Seniorenresidenz am Köhlerhof ist ein Demenz-Wohnbereich von dem Ausbruch betroffen, teilte Kreissprecherin Sabrina Müller mit. Derzeit seien acht Mitarbeitende infiziert, darunter sechs geimpfte, und 22 Bewohner, darunter zwölf geimpfte.

Vier Bewohner werden in einer Klinik behandelt. Insgesamt leben in dem betroffenen Wohnbereich aktuell noch 38 Senioren. Die Infizierten, die nicht im Krankenhaus sind, hätten typische Corona-Symptome in unterschiedlicher Ausprägung oder keine Symptome.

Zunächst waren zwei Heim-Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden

Zunächst waren zwei Mitarbeitende positiv getestet worden. Daraufhin hatte der Infektionsschutz des Kreises Segeberg Anfang Dezember umgehend eine Testung aller Bewohner und Mitarbeiter veranlasst, die in dem Bereich tätig waren.

„Bereits dabei wurden erste Infektionen nachgewiesen“, sagt Müller. Nach einer zweiten Testung am vergangenen Donnerstag habe sich die Zahl der nachweislich Infizierten deutlich erhöht.

Ein Wohnbereich des Heims darf nicht betreten werden

Der betroffene Wohnbereich dürfe bis auf Weiteres nicht betreten werden. Auf welchem Weg das Virus in die Einrichtung gelangt sei, habe abschließend noch nicht ermittelt werden können.

Bereits vor rund einem Jahr hatte es zwei größere Coronaausbrüche in der Seniorenresidenz gegeben. In der Folge waren fünf Bewohner „mit Corona gestorben“, sagt Hausleiterin Jana Koslowski, nicht an Corona. Im Mai 2020 hatte außerdem ein Feuer in einem Appartement für Schlagzeilen gesorgt.

Viele Heimbewohner und Mitarbeitende nicht geimpft

In der Einrichtung leben derzeit rund 180 Bewohner, sagt Koslowski. 140 Mitarbeitende kümmern sich um den Betrieb. Wie das Virus ins Haus gekommen sei, ob über Besucher, durch Außenbesuche der Bewohner, oder über Mitarbeitende, sei nicht festzustellen.

Kreissprecherin Sabrina Müller: "Zwölf der 30 infizierten Heimbewohner und Mitarbeitenden sind nicht geimpft." Quelle: Nadine Materne

Dass so viele der infizierten, grunderkrankten Bewohner nicht geimpft sind, erklärt Koslowski damit, dass etliche betreuende Angehörige oder amtlich bestellte Betreuer die Impfungen ablehnen würden. Von den 170 Mitarbeitenden seien etwa 70 Prozent geimpft. „Wir sind mit den Nicht-Geimpften in ständigem Austausch.“

161 neue Coronafälle im Kreis Segeberg über das Wochenende

Seit Freitag hat es im Kreis Segeberg 161 neue bestätigte Infektionsfälle gegeben. Kreisweit haben sich derzeit 773 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 30 mehr als Freitag. 21 Menschen (+3) werden aktuell in Krankenhäusern behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation.

Auch die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg ist deutlich gestiegen. Sie liegt am Montag bei 171,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche, nach einer Inzidenz von 150 am Freitag.