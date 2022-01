375 Corona-Maßnahmen-Kritiker spazierten am Mittwochabend in einem langen Zug durch Kaltenkirchens Innenstadt. Doch den Platz vor dem Rathaus sparten sie diesmal aus. Dort hatten sich rund 100 Menschen zu einer Gegen-Kundgebung getroffen. So blieb es bei ein paar unfreundlichen Rufen.