Corona-Entwarnung - Santiano spielen am Wochenende beide Konzerte am Kalkberg in Bad Segeberg

Riesenerleichterung bei Veranstalter und Fans: Die Seemannsrocker von Santiano werden am Wochenende ihre beiden geplanten Konzerte im Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg geben können. Das hat die Agentur Förde Show Concept am Donnerstag mitgeteilt.