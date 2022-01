Kaltenkirchen

Seit November ist der leerstehende ehemalige Aldi-Markt im Ohland-Park fest in der Hand der Impfteams. In der Impfstelle können Interessierte sich beinahe täglich die erste, zweite oder dritte Spritze mit Impfstoff gegen das Coronavirus geben lassen. „Und es kommt fast nie zu langen Warteschlangen“, freut Organisator Jan Drewes sich. Der Mitarbeiter des Famila-Marktes, zu dem der Gebäudekomplex gehört, freut sich, dass die leere Immobilie so mit Leben gefüllt wird. Einen Termin brauchen Impfwillige nicht. Hinkommen, anstellen, hinsetzen und impfen lassen. So lautet die Devise im Ohland-Park.

Am kommenden Wochenende können Interessierte fast rund um die Uhr zur Impfstelle kommen. In Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftspraxis Kisdorf und dem Unternehmen Medx Project aus Lentföhrden findet am Sonnabend, 29. Januar, von 10 bis 24 Uhr und Sonntag, 30. Januar, von 10 bis 18 Uhr das Impfen statt. Auch hier gilt: Wer kommt, erhält den schützenden Piks. Mitbringen müssen die Impflinge neben dem Impfausweis auch Personalausweis und Versichertenkarte. Ein Zertifikat gibt es an dem Tag nicht, es kann aber später über eine Apotheke angefordert werden. Im Impfpass wird die Impfung dokumentiert. Zugelassen sind Jugendliche und Erwachsene ab zwölf Jahre.

Gemeinschaftspraxis Kisdorf impft fast rund um die Uhr

Geschäftsführerin Dr. Frauke Deunert von der Praxis Kisdorf freut sich, dass sie und ihr Team zum zweiten Mal im Ohland-Park impfen dürfen. „Das wird eine schöne Geschichte“, ist Deunert sich sicher. Ihre Ärzte und Mitarbeitenden seien sehr motiviert und würden auch bei so ungewöhnlichen Zeiten gerne mitmachen. Das hatten sie unter anderem auch bei einer großen Aktion in Kisdorf bewiesen.

Foodtruck vor der Impfstelle in Kaltenkirchen

Der Famila-Markt kümmert sich um ein besonderes Ambiente. So wird in der Impfstelle Musik laufen und eine bunte Beleuchtung angestellt. Auf dem Parkplatz stehen Crepes-Stand, Foodtruck und Würstchenbude. Das Technische Hilfswerk (THW) kocht frische Erbsensuppe, die angeboten werden soll. Zutaten dafür gibt es von Famila, sodass der Erlös ist die Kasse des THW fließen wird.

THW Kaltenkirchen hilft an jedem Impftag im Ohland-Park

Ohne das Technische Hilfswerk Kaltenkirchen, so Famila-Mitarbeiter Jan Drewes, sei der Alltag in der Impfstelle bei den Massen an Menschen, die kommen, kaum zu schaffen. An jedem Impftag kommen bis zu 400 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Impfen. „Wir sind jeden Tag mit fünf Leuten hier“, erzählt THWler Andreas Hoppe. Die ehrenamtlichen Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf und haben bislang fast durchweg mit freundlichen Impflingen zu tun.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass sich Famila seit Ende des vergangenen Jahres ins Impfen so reinkniet, scheint ein Kaltenkirchen-Ding zu sein, wie Jan Drewes schmunzelnd erzählt. Marktleiter Andreas Findeisen und sein Mitarbeiter Jan Drewes stehen voll hinter der Aktion und haben die Konzernleitung davon überzeugt, dass die zurzeit nicht vermietete Immobilie als Impfstelle genutzt werden kann.

„Bis Ende April dürfen wir auf jeden Fall weitermachen“, freut Drewes sich. Er setzt auf das niedrigschwellige Impfangebot. Der Ohland-Park sei ideal dafür. Viele Kunden würden sich beim Einkaufen in einem der Geschäfte dort überlegen, doch noch schnell zum Impfen zu gehen. Viele Handwerker, haben die Helfer festgestellt, würden in der Mittagspause kurz reinkommen und sich eine Dosis Schutz abholen.

Weitere Impftermine sind im Februar geplant

Im Februar sind weitere Termine von der Kassenärztliche Vereinigung in Abstimmung mit dem Sozialministerium des Landes geplant. Am 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22. und 23. Februar können Interessierte zwischen 10 und 16 Uhr in den Ohland-Park kommen. Auch Kinder ab fünf Jahre werden geimpft.