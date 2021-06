Bad Bramstedt

Wer kann schon von sich behaupten, dass er in einem Schloss geimpft wurde? 150 Impfwillige in Bad Bramstedt könnten bei dieser Frage bald die Hand heben. Am Sonntag, 4. Juli, kommt vom Impfzentrum Wahlstedt ein mobiles Impfteam nach Bad Bramstedt. „Der Kontakt ist über den Städteverband zustande gekommen“, berichtet Bürgeramtsleiter Jörg Kamensky. Das Impfzentrum hatte dort angefragt, welche Städte und Gemeinden Interesse an einer solchen Impfaktion haben. „Wir haben sofort zugesagt“, so Kamensky.

Die Aktion läuft von 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Es wird nur der Impfstoff AstraZeneca angeboten. Die Impfung wird in einem „open-shop-Verfahren“ erfolgen, sodass Impflinge sich vorher nicht anmelden müssen.

Abstandsregel einhalten

Falls sich Warteschlangen bilden, müssen sich die impfwilligen Bürgerinnen und Bürger auf der Schlosswiese unter Einhaltung der Abstandsregeln einreihen. Wartebereiche werden auch im Parterre des Schlosses und oben vor dem Schlosssaal eingerichtet. Kamensky sagt: „Die Stadtverwaltung wird mit fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anwesend sein, um für einen sicheren Ablauf zu sorgen.“ Hinzu kommt das mehrköpfige Impfteam aus Wahlstedt, zu dem auch ein Arzt gehört.

Lesen Sie auch: Impfen in SH: Hier sind die Chancen besonders hoch

Die Impfung erfolgt im Schlosssaal im Obergeschoss. Anschließend müssen sich die Geimpften noch eine Viertelstunde im Saal ausruhen. Wichtig: Interessierte müssen ihren Personalausweis und Impfpass mitbringen.