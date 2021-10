Nachdem im vergangenen Jahr Pandemie bedingt das vor allem bei Kindern beliebte Halloween-Fest nicht wie üblich gefeiert werden konnte, sieht das in diesem Jahr anders aus. Und der Famila-Markt im Ohlandpark spielt mit. Am Freitag, 29. Oktober, und Sonnabend, 30. Oktober, verwandelt sich der Supermarkt in ein Mekka für Gruselfans. Vom Eingangsbereich bis in jede Abteilung heißt es: Gruselshopping. Das Licht wird gedämmt, es gibt eine Straße der Gräber und andere gruselige Szenen. Ausgedacht haben sich das die Mitarbeiter und Jan Drewes, Objektmanager des Marktes. Er kommt aus der Eventbranche und freut sich jetzt schon auf die erstaunten Gesichter der Kunden. In der Nacht zu Freitag wird Famila komplett zum Thema Halloween umgestaltet. Die Mitarbeiter wollen sich durchweg kostümieren. Mehr verrät Drewes nicht.