Im Kreis Segeberg pendelt die Inzidenz aktuell bei etwa 750 und damit deutlich unter dem Bundesschnitt. Doch es gibt Ausreißer, wie die lokalen Inzidenzen auf Amtsebene zeigen. In Wahlstedt ist die Ansteckungsrate am höchsten, ein lokaler Ausbruch in einem Pflegeheim flacht aber ab.