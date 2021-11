Kreis Segeberg

Seit dem Wochenende verzeichnet der Kreis Segeberg deutlich mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern, die Inzidenz steigt und liegt deutlich über 100. Allein am Wochenende gab es 150 neue bestätigte Fälle. Deshalb werden die Quarantäneregeln verschärft – auch für Geimpfte.

150 Corona-Fälle an einem Wochenende in Segeberg

355 Coronafälle wurden in den vergangenen sieben Tagen im Kreis Segeberg bestätigt. Allein 150 seit Freitag, meldet der Kreis am Montag. Die Inzidenz steigt auf 127,7 pro 100.000 Einwohner. Am Freitag lag der Wert noch bei 114,4.

Das Land hat die Corona-Regeln verschärft zur Eindämmung der Pandemie, es gilt weitgehend 2G. Auch auf Kreisebene gelten seit Montag verschärftere Regeln für Infizierte und Kontaktpersonen, da der 7-Tage-Inzidenzwert in der vergangenen Woche seit langer Zeit erstmals wieder über 100 pro 100.000 Einwohner liegt, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit.

Freitesten aus der Quarantäne wird schwieriger

Das heißt: Wer einen positiven PCR-Test hat, muss 14 Tage lang in Isolation. „Ein früheres Freitesten für Geimpfte ist nicht mehr möglich“, erklärt Müller. Menschen, die in vulnerablen Bereichen arbeiten oder leben – im Krankenhaus oder einem Pflegeheim – müssen vor der Entlassung aus der Quarantäne einen negativen PCR-Test vorweisen.

Auch enge Kontaktpersonen von Infizierten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen nun 14 Tage in Quarantäne, ohne die Möglichkeit, sich freitesten zu können. Geimpfte Kontaktpersonen mit Krankheitssymptomen müssen mit einem PCR-Test nachweisen, dass diese nicht von einer Coronainfektion stammen, bevor sie aus der Quarantäne entlassen werden können.

Nur Gesundheitsamt kann Quarantäne beenden für Segeberger

„Die Isolation oder Quarantäne wird durch das Gesundheitsamt beendet, nicht selbstständig durch die betroffene Person oder einen anderen Arzt oder eine Ärztin“, sagt Dr. Christian Herzmann vom Infektionsschutz des Kreises. Wer das Haus ohne behördliche Aufhebung der Absonderung verlässt, begehe eine Ordnungswidrigkeit, die entsprechend geahndet werde.

595 Menschen im Kreis Segeberg haben sich aktuell mit dem Coronavirus infiziert und gelten als infektiös. Das sind 37 mehr als am Freitag. 20 Menschen davon werden derzeit in Krankenhäusern versorgt, zwei davon intensivmedizinisch. Das sind 12 mehr als noch am Freitag. In Quarantäne befinden sich derzeit 585 Personen nach Kreisangaben (-44).

Insgesamt haben sich bisher 9529 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert, 8757 gelten als genesen. 177 sind bisher verstorben.