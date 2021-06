Seedorf

Der große Traum schien geplatzt: Eine Million Euro hatten Stefanie Nolden und ihr Mann Gregor von Holdt in ihr neues Ayurveda-Haus in Dorf Berlin gesteckt. Ab 2018 nahmen Kochakademie, Yogabetrieb und Seminarhaus Fahrt auf – bis im März 2020 der Corona-Lockdown den Betrieb lahmlegte. Sie gaben auf, arbeiten jetzt auf Madeira (Portugal).

Der schöne Nebeneffekt: Die Krise ebnete ihnen den Weg zum neuen Glück. „Corona hat uns ins Paradies gebracht“, sagt Stefanie Nolden frohgemut und voller Glück am Telefon.

Ayurveda-Zentrum schon verkauft

Den Wechsel von der Holsteiner Niederung auf die Insel im Atlantik haben sie und ihr Mann nicht bereut. Eine Wohnung haben sie schon gekauft. In diesen Tagen traf der Container mit allen Habseligkeiten ein, wurde die Wohnung bezogen. Zuvor lebten sie im Hotel.

Die Brücken nach Deutschland sind weitgehend abgebrochen. „Man verliert alles, wir haben alles abgemeldet in Deutschland“, sagt Nolden. Das hatte sich das Paar 2017 noch anders vorgestellt. Damals hatten sie die Immobilie auf dem Hügel in Dorf Berlin erworben, ein Jahr lang um- und ausgebaut. Bis auf Restarbeiten in einer neu errichteten Halle war alles fertig.

Corona-Krise kam mitten im Aufwind

Ayurveda lag als altes Heil- und Beobachtungssystem der Welt voll im Trend. Es verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, dass Körper, Geist und Seele im Einklang sein müssen. Das Essen gilt in der Ayurveda als Schlüssel für körperliches und emotionales Wohlbefinden.

Vor der Gründung seiner Kochakademie in Seedorf hatte von Holdt zehn Jahre lang an der Europäischen Akademie für Ayurveda in Birstein gekocht. Nolden hatte nach einem Burnout und einer schweren Erkrankung ihre Firma aufgegeben, sich Ayurveda zugewandt und zum Ernährungs- und Gesundheitscoach, in Pflanzenheilkunde, zur Yogalehrerin und zur Ayurveda-Köchin ausbilden lassen.

In Ayurveda-Zentrum eine Mio. Euro investiert

„Wir haben rund eine Million Euro in das Projekt in Berlin investiert“, sagt sie. Der Betrieb, in den Medien als Ayurveda-Treff des Nordens bekannt, ging gerade in den Steigflug. Als plötzlich im Frühling 2020 die Anordnung gekommen sei: Wegen des Coronavirus müsse der Betrieb vorerst stillgelegt werden.

Zwar lockerte der Staat die Regelungen später ein wenig. Doch die Nachfrage war erst einmal gering, sagt Nolden. „Unsere Kundschaft war vorsichtig geworden wegen des Virus“. Aushilfsweise wurden Kochkurse per Internet angeboten. Später im Herbst 2020 folgten weitere Lockdowns. An einen geregelten Betrieb sei nicht zu denken gewesen.

Wegen Coronakrise: Ende 2020 wurde es kritisch

„Ende 2020 wurde es kritisch. Wir hatten schon viel Geld verloren, für das wir 20 Jahre lang gearbeitet hatten.“ Da rief eine Freundin an. Ob sie nicht nach Madeira kommen wollten. „Wenige Tage später sind wir hingeflogen.“

Beide hätten sich sofort in die Insel verliebt, und gleich eine Wohnung gekauft. Ihr neuer Arbeitgeber ist das Ayurvedische Kurzentrum Alpino Atlantico. 80 Prozent der Gäste seien aus Deutschland. Er kocht, sie betreut Gäste. „Das ist schon auch anstrengend: Neuer Job, neue Sprache.“ Und ein Neustart im Alter von 59 (sie) und 63 (er).

Glücklich auf Madeira

Auf Madeira seien sie glücklich, sagt Nolden. Die Immobilie in Berlin sei mittlerweile verkauft. Hamburger nutzen sie gewerblich.

„Das ist wie Yin und Yang“, sagt Nolden. Die zwei Begriffe der chinesischen Philosophie stehen für einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene Kräfte, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen.

Mit anderen Worten: Es hat sich für Stefanie Nolden und Gregor von Holdt alles glücklich gefügt.