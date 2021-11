Henstedt-Ulzburg/Norderstedt

„Es ist der Wahnsinn, was hier los ist. Wir werden überrannt“, sagt Christian Leder. Er betreibt die Corona-Testzentren in Henstedt-Ulzburg am Kirchweg und im Norderstedter Rathaus. Seit dem vergangenen Wochenende wissen er und seine Mitarbeitenden nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. „Wir platzen aus allen Nähten.“ Die gesetzlichen Vorgaben für Testnachweise vor allem für Ungeimpfte zwingen gerade diese Personengruppe, den Weg zu einem Testzentrum anzutreten. Und das hat Folgen. „Viele Menschen sind ungeduldig und sogar aggressiv“, hat Leder festgestellt.

Vom Hausrecht Gebrauch machen – und auch die Polizei rufen

Die Situation sei so schlimm wie noch nie während der Pandemie, finden er und seine Kollegen. Nicht selten müsse vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden – sprich: Die Pöbelnden werden kurzerhand gebeten, das Testzentrum sofort zu verlassen. „Notfalls rufen wir auch die Polizei“, stellt Christian Leder klar. Die Besucher teilen sich in unterschiedliche Gruppen auf. Da seien die Corona-Leugner, die mit den Zentrumsmitarbeitern diskutieren wollen.

Da heiße es dann, dass es Corona nicht gebe und dass die Ergebnisse doch bereits feststehen würden, berichtet Leder. „Es wird behauptet, dass wir uns das alles ausgedacht haben“, sagt der Testzentrums-Betreiber. Die Diskussion werde angereichert mit „Schimpfwörtern ohne Ende“. Am Dienstag sei ein Mann in Norderstedt im Testzentrum sogar ausgerastet und wurde rausgeschmissen.

Testzentrum-Besucher machen schon beim Warten Stimmung

Dann gebe es die Menschen, die mit der Wartezeit am Testzentrum hadern, so Leder. Dass seine Mitarbeitenden bereits am Limit seien, werde dabei schnell übersehen. Zehn Minuten Wartezeit seien in den Augen der zu Testenden „eine Frechheit“. Schon in der Schlange am Testzentrum werde Stimmung gemacht.

Und dann würden Menschen, die einen Testnachweis benötigen, spontan vor der Tür stehen, ohne Termin. „Sie sind doch verpflichtet, mich zu testen“, werde nicht selten behauptet. Dem sei allerdings nicht so, widerspricht Christian Leder. Es gebe auch andere Testmöglichkeiten als die Zentren seines Unternehmens First and Safe.

Aber trotzdem gebe es auch viele Menschen, die abwarten bis sie an der Reihe seien und sich bei seinen Kollegen bedanken, sagt Leder.

Öffnungszeiten Das Testzentrum von First and Safe in Henstedt-Ulzburg ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr geöffnet, sonnabends von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr. Es ist am Kirchweg 125b in Henstedt-Ulzburg zu finden. Terminvergabe unter termin@corona-test-hu.de. In Norderstedt gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Sonnabend von 9 bis 19 Uhr und Sonntag von 9 bis 15 Uhr im Rathaus.

Dass es so schlimm werde, damit habe er nicht gerechnet, gibt Christian Leder zu. Der Henstedt-Ulzburger sucht derzeit dringend weiteres Personal. Medizinische Vorkenntnisse sind erforderlich. Wie er die Motivation unter seinen Kollegen hochhalte? „Ich sehe mich nicht als Chef, sondern wir sind alle Kollegen“, sagt der Unternehmer. Aufmunternde Worte, mal ein gemeinsames Mittagessen und der Wunsch, dass es allen gut gehe, seien Wege, um die Stimmung in der Situation zu bessern.

Jeden Tag werden bis zu 80 PCR-Tests durchgeführt

Zu den reinen Zahlen: In den Testzentren Henstedt-Ulzburg und Norderstedt gibt es bei den kostenlosen Bürgertests täglich um die 15 Corona-Positive. Bis zu 80 PCR-Tests werden täglich durchgeführt, wenn die Selbst- oder Schnelltests anschlagen. Auch geimpfte Personen sind unter den positiv Getesteten. Da sei die Überraschung groß. Leder appelliert an die Menschen, sich impfen zu lassen, egal, ob Erstimpfung oder Auffrischung. Der Henstedt-Ulzburger hatte angeboten, in seinem Testzentrum in der Großgemeinde auch zu impfen und für sein Anliegen auch die Gemeinde mit ins Boot geholt. Die Kassenärztliche Vereinigung habe dafür allerdings keinen Bedarf gesehen.

Eine diskutierte Impfpflicht sieht Christian Leder durchaus kritisch. Ungeimpfte Pflegekräfte könnten sich dann andere Jobs suchen, befürchtet er. Was für psychische Auswirkungen die Corona-Pandemie haben werde, könne man dabei noch gar nicht absehen. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir an einen solchen Punkt kommen“, sagt Christian Leder.