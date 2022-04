Kreis Segeberg

Die Bürgertests bleiben im Rahmen der aktuellen Coronavirus-Testverordnung bis zum 30. Juni kostenfrei – aber nicht alle Corona-Teststationen im Kreis Segeberg bleiben ab dem 1. April geöffnet. Wie der Kreis Segeberg mitteilt, werden nicht alle Anbieter eine weitere Beauftragung für das Testen erhalten. Die vorherige Regelung galt nur bis zum 31. März.

Eine „mittlere einstelligen Zahl an Teststationen im Kreis Segeberg wurde aus hygienischen oder organisatorischen Mängeln nicht verlängert“, erklärt Kreissprecherin Sabrina Müller am späten Donnerstag. Die betroffenen Teststationen seien bei Kontrollen mehrfach negativ aufgefallen. Bemängelt wurden laut Müller „fehlende Desinfektion, nicht gewechselte Handschuhe, fehlende Schutzkleidung, falsche Testdurchführung, unsachgemäßer Umgang mit Abfällen und nicht durchgeführte Kontrolle von Personalausweisen“.

Testzentrum-Betreiber sauer über fehlende Planungssicherheit

Drei Teststationen – zwei in Bad Segeberg und eine in Wahlstedt - haben, so Müller, aufgrund sinkender Nachfrage ihr Angebot eingestellt. Michael Witt, Betreiber der großen Testzentren in Bad Segeberg bei Möbel Kraft und in Wahlstedt, hat eine andere Erklärung, weshalb er seine großen Testzentren in Bad Segeberg bei Möbel Kraft und Wahlstedt seit dem 1. April dicht gemacht hat. Bis zu 600 Personen wurden in seinen Teststationen am Tag auf Corona untersucht.

Michael Witt spart nicht mit Kritik an den Behörden und der Landesregierung. Man könne einem Geschäftsmann, der – wie in seinem Fall – um die 90 Mitarbeitende habe, nicht so kurzfristig mitteilen, dass er ein Testzentrum weiter betreiben darf oder nicht. „Wie soll man denn so planen?“, fragt Witt. Genau ein Jahr hatte er die Standorte betrieben, es sei nicht das erste Mal, dass er und seine Kollegen von jetzt auf gleich vor neuen Situationen standen. Er habe sich eine vorausschauende und sichere Planung gewünscht. So wie es jetzt laufe, „ist es einfach peinlich“.

Michael Witt und sein Team haben nach eigenen Angaben mit den Teststationen auch einen Dienst an der Gesellschaft leisten wollen. „Und die Behörden werfen einem Knüppel zwischen die Beine“, sagt Witt.

Der Kreis Segeberg weist auf Arztpraxen und Apotheken hin, in denen sich Bürger testen lassen können. „Den Bürgern steht somit auch weiterhin ein breites Netz an Teststationen zur Verfügung“, sagt Müller. In den nächsten Wochen bleibe es abzuwarten, „wie sich vor dem Hintergrund der rechtlichen Lockerungen die Nachfrage nach Bürgertestungen entwickelt“. Dies könnte dazu führen, dass die Angebote der kostenfreien Bürgertestungen seitens der Anbieter weiter reduziert werden, vermutet der Kreis Segeberg.

Weiter dabei ist Christian Leder mit seinen Zentren in Henstedt-Ulzburg und Norderstedt. Dort werden auch PCR-Tests vorgenommen.