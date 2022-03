Die Betreiber der Corona-Teststationen im Kreis Segeberg hängen in der Luft. Die aktuelle Genehmigung des Betriebes der Testzentren läuft am 31. März aus. Ob es danach weitergeht, weiß keiner. Der Kreis Segeberg verweist auf eine neue Bundesverordnung, die aber noch beraten werde.

Von Nicole Scholmann