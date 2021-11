Zwei neue Corona-Impfstationen baut der Kreis auf: In Bad Segeberg und in Norderstedt. Außerdem stehen der Startzeitpunkt und die Zahl der Impflinien fest. Unterdessen erreicht die 7-Tage-Inzidenz in mehreren Städten im Kreis Segeberg über 100, mitunter fast 200.