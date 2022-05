Konzerte - Corona bei Santiano: Was wird aus dem Auftritt am Kalkberg in Bad Segeberg?

Wenige Tage vor dem Auftritt am Kalkberg haben die Shanty-Rocker von Santiano ihre Tour unterbrochen. Grund ist die Corona-Erkrankung von Sänger und Gitarrist Björn. So steht es um die Konzerte in Bad Segeberg.