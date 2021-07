Kreis Segeberg

Die Coronalage im Kreis Segeberg zeigt sich auch am Mittwoch relativ entspannt. Nur in sieben Ämtern, Städten und amtsfreien Gemeinden wurden in den vergangenen sieben Tagen neue Infektionsfälle bekannt.

Spitzenreiter ist das Amt Bornhöved mit einer Inzidenz von 18,4, wie schon eine Woche zuvor. So viele Menschen haben sich in einer Woche pro 100.000 Einwohner infiziert.

Amt Bornhöved bei Corona-Inzidenz vorn

Knapp dahinter liegt Ellerau mit einer 7-Tage-Inzidenz von 15,8, ebenfalls unverändert. Gefolgt werden sie vom Amt Kisdorf mit 9,3, Henstedt-Ulzburg mit 7,1, Bad Bramstedt mit 6,8, Kaltenkirchen mit 4,5 und Norderstedt mit 3,8.

Stabil bei Null waren in den vergangenen drei Wochen Bad Segeberg, Wahlstedt und die Ämter Itzstedt und Leezen. Die Daten sind mit Stichtag Montag erhoben und am Mittwoch ausgewertet worden.

Vier neue Infektionen innerhalb eines Tages im Kreis Segeberg

Zumindest innerhalb der vorigen Woche haben auch die Ämter Bad Bramstedt, Kaltenkirchen-Land und Trave-Land keine neuen Fälle gemeldet. Dennoch können in diesen Bereichen derzeit Menschen leben, die sich bereits vorher infiziert hatten.

Lesen Sie auch So sage ich meinen Corona-Termin ab

Von Dienstag bis Mittwoch steckten sich vier Segeberger neu mit dem Coronavirus an. Somit sind aktuell 26 Menschen infiziert (+4). Von diesen wird weiterhin eine Person in einer Klinik intensivmedizinisch versorgt.

Delta-Variante 39 Mal nachgewiesen im Kreis Segeberg

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4,3 (3,2). Die hochansteckende Delta-Variante ist mittlerweile 39 Mal (+2) nachgewiesen. Sie war zuerst in Indien entdeckt worden.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

6912 Menschen haben sich bislang mit dem Coronavirus infiziert. 160 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 133 Segeberger (+74).

Starker Anstieg bei Quarantänefällen

Das ist ein großer Anstieg der Quarantänefälle im Vergleich zu Dienstag. Ob einer der neu Infizierten in einer großen Gruppe oder Kohorte gelebt oder sich aufgehalten hat, konnte Kreispressesprecher Robert Tschuschke am späten Mittwochnachmittag nicht sagen.