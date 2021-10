Der große Corona-Ausbruch mit einem Verstorbenen in einem Altenheim in Norderstedt erweist sich als Treiber für die 7-Tage-Inzidenz: Sie schoss in der Stadt auf 125,1 hoch, hat sich damit innerhalb einer Woche verdreifacht. Zwei Regionen im Kreis Segeberg bleiben von Neuinfektionen verschont.