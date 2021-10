Die Zahl der Corona-Patienten aus dem Alten- und Pflegeheim Hog’n Dor in Norderstedt, die in Kliniken behandelt werden, ist auf fünf gestiegen. Am Mittwoch war der erste Corona-Todesfall unter den Senioren bekanntgeworden. Drei Kilometer vom Heim entfernt wird in Kürze eine Impfaktion angeboten.