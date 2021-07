Kreis Segeberg

Drei neue Infektionen von Mittwoch auf Donnerstag im Kreis Segeberg – und keine infizierte Person mehr, die in einer Klinik versorgt werden muss. Die Coronawelle schwappt seicht durch das Kreisgebiet, hat aber die Landesunterkunft Boostedt erreicht. Sie meldet zugleich überdurchschnittliche Impfzahlen.

Wegen zweier neuer Infektionsfälle in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber war die Zahl der Segeberger, die unter Quarantäne gestellt worden sind, am Mittwoch um 74 auf 133 massiv gestiegen, und liegt am Donnerstag bei 136. Bereits am Dienstag hatte der Kreis Segeberg eine Allgemeinverfügung für Haus G4 erlassen. Dort, wo sich die Neuankömmlinge aufhalten.

Coronavirus erwischt Asylbewerber in Boostedt

Nur von „zwei vermeintlichen Infektionsfällen“ allerdings spricht Wolfgang Kossert, Pressesprecher des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge (LaZuF). Es habe neu eingetroffene Asylbewerber verwischt.

Wolfgang Kossert, Pressesprecher des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein: „Einschließlich der zwei aktuellen Fälle hatten wir in Boostedt bisher 91 Corona-Infektionen.“ Quelle: Ulf Dahl

Neuankömmlinge würden ohnehin zwei Wochen lang in individuelle Quarantäne geschickt, damit sie kein Coronavirus unter die Bewohner des gesamten Geländes bringen, erklärt Kossert. Sie wohnen in Haus G4.

Bei der Neuaufnahme und auch am Ende der individuellen Quarantänezeit einen Geflüchteten werde regulär ein PCR-Test genommen. Der jüngste Test bei den zwei Betroffenen habe „eine niedrige Viruslast“ angezeigt.

Der Kreis hatte für das Gebäude G4 in der Gemeinschaftsunterkunft an der Neumünsterstraße 110 am Dienstag erst einmal eine Allgemeinverfügung erlassen. G4 wurde komplett und vorübergehend geschlossen. Es trifft also auch jene Neuankömmlinge, die nach Ablauf der individuellen Quarantänezeit und negativen Tests das Haus G4 normalerweise hätten verlassen dürfen.

Doch laut Allgemeinverfügung dürfen alle im Gebäude G4 lebenden 74 Personen ihre Räume innerhalb des Gebäudes G4 nicht ohne Genehmigung verlassen, nur zur Nutzung der Gemeinschaftshygieneräume und mit Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Wolfgang Kossert: „Schwache Coronaviruslast“

Neue Flüchtlinge dürfen in G4 nicht aufgenommen werden. Arztbesuche und Krankenhausverlegungen sind nur mit vorheriger Absprache des Kreises erlaubt. Besuche aller Art sind untersagt, ebenso enger körperlicher Kontakt zu anderen Personen. Beim Naseputzen dürfen nur Einwegtaschentücher benutzt werden.

Die Landesunterkunft in Boostedt für Flüchtlinge und Ausreisepflichtige, eine ehemalige Kaserne, war 2015 eröffnet worden und hat das Land bis 2024 gemietet. Derzeit finden bis zu 500 Menschen Platz, theoretisch möglich wären bis zu 1150. Quelle: Ulf Dahl

Durch die jüngsten Testergebnisse mit schwacher Viruslast bei den beiden betroffenen Geflüchteten muss der Kreis Segeberg nun erneut entscheiden. „Wie es weitergeht, kann ich nicht sagen“, sagt Kossert.

Schon mehrfach Corona-Quarantänefälle in Boostedt

„Einschließlich der zwei aktuellen Fälle hatten wir in Boostedt bisher 91 Corona-Infektionen. 89 davon sind genesen. Stationär behandelt werden musste niemand.“

Vor der aktuellen Quarantäne habe es zwei entsprechende Allgemeinverfügungen des Kreises für die Landesunterkunft in Boostedt gegeben, erläutert Kossert. Betroffen gewesen sei jeweils ein Wohngebäude auf dem weitläufigen Gelände.

Hohe Impfquoten in Asyl-Landesunterkünften

Das Impfen läuft offenbar prächtig. Während landesweit rund 63 Prozent der Schleswig-Holsteiner ihre erste Spritze gegen das Coronavirus erhalten haben und 47 Prozent die zweite, berichtet Kossert von höheren Quoten in den vier Asyl-Landesunterkünften in Boostedt, Bad Segeberg, Neumünster und Rendsburg. „Bei der letzten Erhebung am vergangenen Wochenende waren 76 Prozent der impfbaren Bewohnerinnen und Bewohner erstgeimpft, 56 Prozent hatten bereits ihre Zweitimpfung.“

Am 29. März dieses Jahres waren nach Angaben des Landes in allen vier Landesunterkünften die Corona-Schutzimpfungen begonnen worden. Geimpft werden sowohl die Mitarbeitenden des Landesamtes und der anderen in den Landesunterkünften arbeitenden Einrichtungen, als auch die Bewohnerinnen und Bewohner.

Kossert: Corona-Dunkelziffer geht gegen Null

„Da wir konsequent testen, geht unsere Dunkelziffer gegen Null“, sagt LaZuF-Pressesprecher Kossert. „Gemessen daran kann man davon ausgehen, dass die Infektionsquote in den Landesunterkünften seit Beginn der Pandemie niedriger ist als in der Gesamtbevölkerung.“

Im Kreis Segeberg sind bislang 6915 Menschen infiziert worden. Aktuell, mit Stand Donnerstag, sind es 24 (-2). Keiner (-1) muss mehr in einer Klinik behandelt werden. Genesen, also nicht mehr infektiös, sind 6731. 160 Menschen waren gestorben.

Kein Corona-Kranker mehr in Kliniken

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4,7 (4,3). Es hatten sich 13 Menschen in den vergangenen sieben Tagen neu infiziert, also 4,7 pro 100.000 Einwohner. 41 Mal (+2) ist bislang die Delta-Variante nachgewiesen worden. Sie war zuerst in Indien entdeckt worden.