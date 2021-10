Norderstedt

Der Coronaausbruch im Alten- und Pflegeheim Hog’n Dor in Norderstedt mit mittlerweile 78 Infizierten schlägt hohe Wellen. In der Kritik von Experten stehen etliche Mitarbeitende des Heims, die sich nicht haben impfen lassen.

Von den 76 Bewohnerinnen und Bewohnern sind derzeit 60 infiziert. Vier von diesen sind nicht vollständig geimpft. Außerdem haben sich 18 Mitarbeitende nach Angaben des Kreises Segeberg vom Dienstag mit dem Coronavirus angesteckt. Von denen sind sieben nicht vollständig geimpft.

Zwei Bewohner und ein Mitarbeiter des Heims in Norderstedt wegen Corona in Klinik

„Zwei infizierte Senioren und eine infizierte Person vom Personal werden in einer Klinik behandelt, niemand auf einer Intensivstation“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller zu dem Ausbruch in dem Heim, der am Montag bekannt geworden war.

Die infizierte Person vom Personal sei wegen Corona in der Klinik, die beiden Senioren auf jeden Fall mit Corona. Allerdings sei bei älteren Menschen oft schwer zu beurteilen, ob eine der Vorerkrankungen oder das Virus ursächlich für den Krankenhausaufenthalt sei.

Die meisten Corona-Infizierten des Heims in Norderstedt mit leichten Symptomen

„Allen anderen Bewohnern geht es gut mit leichter bis keiner Symptomatik.“ Der Symptomverlauf der infizierten Beschäftigten sei unterschiedlich: „Von fast gar nichts bis typische Covid-19-Symptome, etwa Geruchs-und Geschmacksverlust, Husten, Fieber, Schüttelfrost.“

Über 70 Prozent im Land sind doppelt geimpft Mit Stand Dienstag sind 73,4 Prozent der Gesamtbevölkerung in Schleswig-Holstein mindestens einmal geimpft, teilte das Gesundheitsministerium mit. Vollständig geimpft sind 70,5 Prozent.

Insgesamt seien 98 Prozent der Bewohner geimpft, sagt Müller. Die Impfquote der Mitarbeitenden sei nicht abschließend bekannt.

Kreis Segeberg hat Verdacht, wie Coronavirus in das Heim in Norderstedt kam

Bei jemandem vom Personal war laut Müller der erste Coronafall im Heim am 6. Oktober festgestellt worden. Die Tage später gab es weitere Einzelfälle. Am 15. Oktober wurden dann alle Bewohner und die verfügbaren Mitarbeiter getestet – mit dem Ergebnis, dass weit über 70 Personen infiziert sind.

Das Hygienekonzept des Heims sieht nach Müllers Angaben vor, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter vor Dienstantritt einen Selbsttest durchführt. Zur Frage, ob es im Heim Verstöße gegen die Coronaregeln gab, sagt Müller: „Wir haben eine Vermutung, aber keine abschließende Erklärung. Da es sich zudem um ein laufendes Verfahren handelt, das dem Datenschutz unterliegt, machen wir keine Angaben dazu.“ Mögliche Verstöße würden nach einem Bußgeldkatalog geahndet „und gegebenenfalls auch zur Anzeige gebracht.“

Ungeimpfte Mitarbeiter müssen täglich getestet werden

Hannah Beyer vom Gesundheitsministerium erläutert, Betreiber von Pflegeeinrichtungen müssten die nicht hinreichend immunisierten Mitarbeiter, also nicht vollständig geimpfte oder nicht genesene, täglich testen.

Mitarbeitende mit hinreichender Immunisierung gegen eine Coronavirus-Infektion müssen sich dagegen nur anlass- und symptombezogen einem Test unterziehen. „Bei Ausbruchsgeschehen in Pflegeeinrichtungen werden erforderliche Maßnahmen durch die Pflegeeinrichtung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vor Ort umgesetzt.“

Corona-Experten sauer über Ungeimpfte

„Das war Glück im Unglück“, sagt Dr. Christian Herzmann vom Gesundheitsamt des Kreises Segeberg. „Wir haben es in der Einrichtung mit 60 infizierten Bewohnern und 18 Mitarbeitenden zu tun – zum Glück haben wir fast nur leichte Verläufe, drei jedoch sind schwerer. Von diesen drei sind leider nicht alle durchgeimpft.“

Dr. Christian Herzmann vom Gesundheitsschutz des Kreises Segeberg: „Zum Glück haben wir fast nur leichte Verläufe, drei jedoch sind schwerer. Von diesen drei sind leider nicht alle durchgeimpft." Quelle: Christian Detlof

Die Bewohnerinnen und Bewohner seien zu 98 Prozent geimpft, viele mit Drittimpfung. Dagegen sei die Mitarbeiterschaft nicht vollständig geimpft. „Hier würde ich mir natürlich etwas anderes wünschen. Ich appelliere an alle, die in solch sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen tätig sind, sich durchimpfen zu lassen.“

Kreis Segeberg: Sanktionen gegen Ungeimpfte nicht möglich

Der Kreisgesundheitsschutz könne Impfungen nicht anordnen – es gebe keine Impfpflicht, sagte Herzmann. „Somit stehen auch in dem Bereich keine Sanktionierungsmöglichkeiten zur Verfügung.“ Das Gesundheitsamt kontrolliere die von den Trägern erstellten Hygienekonzepte, könne deren Umsetzung kontrollieren und bei Nichteinhaltung tätig werden.

Zwischen Erleichterung und Kritik schwankt auch der Kieler Infektionsmediziner Helmut Fickenscher. Der Corona-Ausbruch in dem Senioren- und Pflegeheim hätte nach seiner Ansicht ohne Impfungen dramatische Folgen gehabt.

Fickenscher: Vor einem Jahr wäre mindestens ein Drittel der infizierten Heimbewohner an Corona gestorben

Vor einem Jahr wären in so einer Situation ein Drittel bis die Hälfte der infizierten Heimbewohner vermutlich gestorben, sagte der Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten der Deutschen Presse-Agentur.

Infektionsmediziner Helmut Fickenscher: Vor einem Jahr wäre in so einer Situation ein Drittel bis die Hälfte der infizierten Heimbewohner vermutlich gestorben. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die meisten haben keine oder nur leichte Symptome. Dies zeige, wie wichtig die Impfung sei, sagte Fickenscher. Im hohen Alter bestehe eine zusätzliche Gefährdung, daher sei die dritte Impfung hier besonders wichtig.

Fickenscher: Wer sich nicht impfen lässt, handelt unsolidarisch

Fickenscher, der in Kiel am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein das Institut für Infektionsmedizin leitet, appellierte allerdings nicht nur an ältere Menschen, sich impfen zu lassen. Es stehe zwar jedem frei, sich nicht impfen lassen zu wollen, es sei aber unsolidarisch.

Auch in Schleswig-Holstein, wo aktuell relativ wenige Neuinfektionen gemeldet werden, könnten die Zahlen wieder steigen. Die Aufhebung sämtlicher Corona-Schutzmaßnahmen, wie sie zum Teil gefordert wird, hält der Experte daher für nicht zielführend, da der Schutz besonders gefährdeter Personen aufrechterhalten werden muss.

Heimbetreiberin kritisiert Behörden

Martina Homfeldt, Geschäftsführern des Heims in Norderstedt und der Schwester-Einrichtungen in Neumünster und Westerrönfeld, sagt, von den Mitarbeitenden seien 75 Prozent geimpft. Sie kritisiert die Behörden. Der hohe Personalausfall führe zu Engpässen in der Versorgung.

„Personalservicefirmen sagen gebuchte Dienste ab, weil sie ihre Mitarbeiter nicht der ’Gefahr’ aussetzen wollen. Es gibt offensichtlich nach 19 Monaten ’pandemischer Lage’ keine Krisenintervention in Form praktischer Unterstützung seitens der Behörden für Betriebe des Gesundheitswesens“, kritisiert Homfeldt.

Durch Coronafälle Personalnot in Heim in Norderstedt

Sie habe die Aussage bekommen, dass sie sich selbst um die Absicherung der Versorgung der Bewohner kümmern müsse. „Bisher haben wir bei keiner der üblichen Hilfsorganisationen etwas erreicht.“

„Zur Fachkraftabdeckung wollten wir gerne eine unserer drei, seit zehn Monaten auf die Anerkennung als Fachkraft in Deutschland wartenden Mitarbeiter einsetzen“, sagt Homfeldt. „Das wird uns eventuell gestattet, aber nur wenn wir alle Unterlagen betreffs ausländischer Qualifikation, Sprachtest und so weiter einreichen.“ Das Heimteam wünsche sich Unterstützung.

7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg hat sich fast verdoppelt

Der Ausbruch im Heim erklärt den Sprung der 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg von 28,1 auf 51,8 am Dienstag. Aktuell sind 221 Menschen (+20) mit dem Coronavirus infiziert. Von diesen müssen 13 (+1) in Kliniken behandelt werden, allerdings weiterhin keiner auf einer Intensivstation.

167 Menschen im Kreis Segeberg sind seit Beginn der Epidemie an oder mit Covid-19-Erkrankung gestorben, von 8305 Angesteckten insgesamt. 229 Segeberger (+38) müssen sich derzeit in häuslicher Quarantäne aufhalten.