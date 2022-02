Eigentlich sinken die täglichen Neuansteckungen und Inzidenzen im Kreis Segeberg. In Wahlstedt dagegen steigt die Zahl der Coronainfektionen in ungekannte Höhen: Bei fast 2200 liegt die Inzidenz inzwischen. Einsamer Rekord im ganzen Kreis. Das sind an die 220 Infektionen in der Stadt.