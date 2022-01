Viele Patienten in Klinik - Corona in Segeberg: Fünf Männer sterben und Betrieb in zwei Schulen gestört

Fünf Segeberger mit Corona sind in der Zeit zwischen Freitag und Montag gestorben. Es handelte sich bei allen Fällen um Männer. Es gibt auch Daten zu deren Impfstatus, sowie zumindest eine gute Nachricht der Kreisverwaltung zum Trend der Pandemie.