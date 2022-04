Corona in Segeberg: Kreis stellt nach zwei Jahren die Tages-Meldung ein

Kreis Segeberg

Der Kreis Segeberg stellt die tägliche Meldung über die neuen Corona-Infektionen ein. Zum letzten Mal wurden am Mittwoch die Daten veröffentlicht: 1010 neue Fälle, eine 83-Jährige Heimbewohnerin verlor ihr Leben. 28 Menschen liegen in Kliniken, sieben mehr als am Dienstag. Darunter sind sieben Patienten auf Intensivstationen.

Damit sind seit Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren 267 Segeberger mit oder an Coronavirus gestorben. Laut Landesmeldestelle der Universität Kiel haben sich nachweislich 60.048 Segeberger bislang angesteckt, von rund 280.000 Einwohnern insgesamt. Das staatliche Robert-Koch-Institut (RKI) meldet ergänzend eine 7-Tage-Inzidenz von 664,4 (Vortag: 623).

Kreis Segeberg vermutet hohe Corona-Dunkelziffer

Doch das Segeberger Gesundheitsamt geht, wie die anderen Behörden im Land, von einer hohen Dunkelziffer aus, sagt Kreissprecher Robert Tschuschke. „Auch wenn gemäß Absonderungserlass bei positivem Selbst- oder Antigen-Schnelltest die Pflicht besteht, diesen mit einem PCR-Test bestätigen zu lassen, ist davon auszugehen, dass dieser Pflicht nicht mehr jeder Infizierte nachkommt.“

Außerdem seien die Fallzahlen nach wie vor hoch. „Deshalb kommt es oftmals zu einer verzögerten Erfassung in den Behörden“, sagt Tschuschke. „Aus diesen Gründen stellen wir und andere Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein die tägliche Fallzahlenübermittlung an die Presse ab sofort ein.“

Kreis Segeberg: Coronazahlen nicht mehr aussagekräftig

Das gelte auch für die Aufschlüsselung der Inzidenzen für die Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden. Die Zahlen seien nicht mehr aussagekräftig.

Die lokalen Inzidenzen hatte der Kreis vor einem Jahr erstmals nach massivem öffentlichem Druck unter anderem von Politikern veröffentlicht.

Land SH veröffentlicht weiter Corona-Daten

Tschuschke versichert, die von den Gesundheitsämtern erfassten PCR-Fälle würden „natürlich nach wie vor an die Landesmeldestelle sowie an das RKI übermittelt“.

Wer wolle, könne sich über die tagesaktuellen Zahlen aus dem Kreis Segeberg auf der Internetseite der Universität Kiel informieren (www.uni-kiel.de/infmed/ifsg/data/COVID-19/bericht.pdf). Dort würden täglich gegen 19 oder 20 Uhr die Zahlen unter anderem zur Hospitalisierung, zu Verstorbenen und neuen Fälle samt der 7-Tage-Inzidenz veröffentlicht.

Der Kreis Segeberg werde auch noch Daten veröffentlichen: Immer montags werde das Alter der in der vorangegangenen Woche Verstorbenen sowie die aktuelle Klinikbelegung mitgeteilt.

Kreispolitik zeigt Verständnis für Segeberger Kreisverwaltung

Kreispräsident Claus-Peter Dieck (CDU) hat zwiespältige Gefühle. Einerseits wünsche er größtmögliche Transparenz. Andererseits sei die Frage: Wie helfen uns die Tageszahlen weiter?

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Coronavirus habe mittlerweile viele Menschen angesteckt. „Es hat, auch durch die Impfungen, den Schrecken verloren“, sagt Dieck. „Was nicht heißt, eine Infektion auf die leichte Schulter zu nehmen.“ Die Gesellschaft müsse aber langsam zum normalen Leben zurückkehren.