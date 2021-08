Schulen in Bad Segeberg sind betroffen: Nach einer Party erwiesen sich mehrere junge Leute als infiziert – obwohl sie zum Fest geimpft, genesen oder getestet waren. Viele Klassen mussten erst in Quarantäne, bis der Kreis eine Kehrtwende machte. Das Land kündigte Impfungen auch an Berufsschulen an.