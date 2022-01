Kreis Segeberg

Das Coronavirus grassiert in Alten- und Pflegeheimen im Kreis Segeberg. Weil außer Bewohnern auch etliche Mitarbeiter infiziert sind, müssen mancherorts sogar symptomfreie infizierte Beschäftigte weiterarbeiten und Angehörige einspringen.

„Aktuell sind zehn Einrichtungen von größeren Ausbrüchen betroffen, in neun Einrichtungen gibt es Einzelfälle“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller.

Vereinzelt müssen infizierte Heimbewohner in Kliniken behandelt werden

Die Verläufe seien überwiegend mild. Vereinzelt müssten Bewohner aber in einer Klinik behandelt werden. Mitte Januar waren ein 69-jähriger Mann und eine 91-jährige Frau gestorben, die in Einrichtungen gelebt hatten.

„Außer Bewohnern sind natürlich auch Mitarbeiter betroffen“, sagt Müller. In Einrichtungen, in denen die Personalnot sehr groß sei, dürften positiv getestete, symptomfreie Beschäftigte in Absprache mit dem Infektionsschutz des Kreises unter verschärften Auflagen Corona-positive Bewohner betreuen.

Bei Personalnot in Heimen müssen Helfer einspringen

Außerdem tausche sich die Heimaufsicht des Kreises mit den Einrichtungen aus, sagt Müller. Bei Personalknappheit werde gemeinsam nach Einzellösungen gesucht.

Dazu gehöre etwa, ehemalige Mitarbeiter aus dem Ruhestand zurückzuholen oder kurzfristig freiwillige Helfer aus anderen Bereichen zu finden. „Dazu können zum Beispiel Angehörige gehören.“

Für manche Heime im Kreis Segeberg gilt Betretungs- und Besuchsverbot

Ebenfalls berate die Heimaufsicht zu Maßnahmen, die den Betrieb auf das absolut Notwendige zurückfahren, um so die Versorgung der Bewohner zu sichern, erklärt Müller.

Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Zahl der Coronafälle werde in Abstimmung mit der Einrichtung entschieden, wo Betretungs- und Besuchsverbote notwendig seien.

Kirchenkreis Plön-Segeberg erwartet schwierigere Coronazeiten

In den Einrichtungen des Kirchenkreises Plön-Segeberg geht es derzeit noch, sagt Pressesprecher Sebastian von Gehren. „Wir rechnen aber damit, dass es schon sehr bald deutlich schwieriger wird, allein schon wegen zunehmender Fälle in den Familien.“

In den Heimen in Bad Segeberg sei eine Arbeitskraft positiv PCR-getestet. Bei zwei Beschäftigten sei der Schnelltest ebenfalls positiv ausgefallen. Sie waren im privaten Umfeld, also nicht im Dienst. „Alle anderen werden täglich getestet. Eine weitere Bewohnerin war im Schnelltest positiv.“

Landesverein für Innere Mission stellt sich auf Verschärfung ein

Ähnlich ist die Lage beim Landesverein für Innere Mission (Rickling). „Glücklicherweise sind es jeweils ’nur’ einzelne Mitarbeiter oder Bewohner, die sich an den jeweiligen Standorten wie Rickling, Wahlstedt, Aukrug und Neumünster aktuell mit Corona infiziert haben“, sagt Pressesprecher Sebastian Wieschowski.

Gehäuft Infektionen oder gar einen Ausbruch gebe es derzeit nicht. „Die Infektionen vor Ort wurden jeweils schnell erkannt und konnten durch entsprechende Maßnahmen eingegrenzt werden, der Betrieb ist dadurch also nicht beeinträchtigt.“

Wegen der sprunghaft gestiegenen Fallzahlen bundesweit und in Schleswig-Holstein stelle sich der Landesverein aber auf eine mögliche Verschärfung ein. „Unserer Hygienestab ist voll ausgelastet mit der Kontaktnachverfolgung und Überprüfung von Verdachtsfällen.“

Manche Ungeimpfte warten auf Totimpfstoff

Auch die Impfbereitschaft der Mitarbeiter in den Altenheimen ist offenbar gewachsen. Denn ab Mitte März gilt für Beschäftigte in Einrichtungen wie Heimen, Pflege und Kliniken bundesweit eine Impfpflicht.

Mittlerweile würden nur noch einzelne Personen pro Standort die Impfung verweigern, sagt Wieschowski. Er schätzt die Quote auf zwei bis drei Prozent. „Vereinzelt gibt es bei den ’Unentschlossenen’ die Bereitschaft, sich mit einem Totimpfstoff immunisieren zu lassen.“

DRK Segeberg: Infektionszahlen steigen teilweise rapide

„Wir haben derzeit mehrere Omikron-Infektionsfälle in unserem DRK Wohnen undsie Pflege Am Ehrenhain in Kaltenkirchen“, berichtet Stefan Gerke, Vorstand beim DRK-Kreisverband. „Dort sind 15 Bewohner infiziert und 15 Mitarbeiter.“ Den Infizierten gehe es gut und sie hätten bis auf einen Bewohner nur geringe oder keine Symptome.

Der Wohnbereich, auf dem der erste Mitarbeiter positiv getestet worden ist, sei seit gut 14 Tagen isoliert. „Die Mitarbeiter arbeiten im Grunde unter medizinischem Vollschutz. Trotzdem steigen auch dort die Infektionszahlen rapide.“

In einem DRK-Heim in Kaltenkirchen sind keine Bewohner infiziert

Am Mittwoch seien alle Bewohner und Mitarbeiter einem PCR-Test unterzogen worden. Gerke vermutet, dass die Infektionen vor allem von außen eingetragen wurden. Die Beschäftigten würden seit Mitte 2020 ausschließlich mit FFP2 Masken arbeiten.

Im DRK Seniorenzentrum Krauser Baum in Kaltenkirchen sei eine Mitarbeiterin positiv getestet worden und in Quarantäne. „Die dort lebenden Bewohner sind glücklicherweise nicht infiziert.“

DRK Segeberg lobt Gesundheitsamt und Heimaufsicht

Die Personalausfälle würden halbwegs über Pflegekräfte anderer DRK-Einrichtungen oder Pflegedienste kompensiert. Gerke lobt die Kreisverwaltung. „Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Begleitung des Gesundheitsamtes und der Heimaufsicht des Kreises ausgesprochen konstruktiv und pragmatisch erfolgt.“

Heimleiterin Jana Koslowski von der Seniorenresidenz am Köhlerhof in Bad Bramstedt beantwortet die Frage nach Infektionen bei ihren Bewohnern und Mitarbeitenden ganz kurz: „Null!“